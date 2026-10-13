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Presencia argentina

Martes de Champions League: el Atlético Madrid recibe al Manchester United en una jornada repleta de partidos

Los jugadores argentinos volverán a ser protagonistas en la segunda jornada de Champions League en una jornada que contará con nueve encuentros

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Los argentinos volverán a ser protagonistas en la Champions League.

Los argentinos volverán a ser protagonistas en la Champions League.

La Champions League abre el segundo capítulo del certamen más importante de Europa con partidos para todos los gustos, entre los que destacan Atlético Madrid - Manchester United, Galatasaray - Barcelona y Villarreal - Napoli; además, el Inter de Lautaro Martínez también saltará a la cancha contra el Brujas.

A partir de las 13:45 rodará la pelota con dos partidos sin argentinos: Slavia Praga visitará suelo azerbaiyano para chocar ante Sabah y, en tierras galas, el Lens recibirá al combinado luso de Sporting Lisboa.

Lautaro Mart&iacute;nez es el m&aacute;ximo &iacute;dolo moderno del Inter; ahora quiere ganar la Champions League.

Lautaro Martínez es el máximo ídolo moderno del Inter; ahora quiere ganar la Champions League.

Martes de Champions League con presencia argentina

Más tarde, a partir de las 16, la jornada continuará con una cartelera de siete encuentros cargada de protagonismo argentino. En España, el Villarreal del defensor Juan Foyth tendrá una dura parada frente al Napoli.

En el Riyadh Air Metropolitanose se vivirá un choque de alto voltaje: el Atlético de Madrid - con Juan Musso, Cuti Romero, Giuliano Simeone y Julián Álvarez como jugadores y la dirección técnica de Diego Simeone - recibirá a un Manchester United que contará con Lisandro Martínez en la zaga central.

En simultáneo, el Inter de Milán, con su capitán y referente absoluto Lautaro Martínez como principal carta de ataque, se medirá en el Giuseppe Meazza ante el Brujas.

Por su parte, el RB Leipzig conducido por Martín Demichelis buscará hacer valer su localía frente al PSV para cerrar una tarde europea repleta de condimentos albicelestes.

Mart&iacute;n Demichelis cay&oacute; en la primera fecha de Champions League por 4 a 1 frente al Como 1907.

Martín Demichelis cayó en la primera fecha de Champions League por 4 a 1 frente al Como 1907.

Todos los partidos en un martes repleto de Champions League

  • Sabah (Azerbaiyán) - Slavia Praga (República Checa) a las 13:45 (Disney+ Premium).
  • Lens (Francia) - Sporting Lisboa (Portugal) a las 13:45 (Disney+ Premium).
  • Villarreal (España) - Napoli (Italia) a las 16 (Fox Sports / Disney+ Premium).
  • Viking (Noruega) - Bayern Múnich (Alemania) a las 16 (Disney+ Premium).
  • Atlético de Madrid (España) - Manchester United (Inglaterra) a las 16 (Fox Sports / Disney+ Premium).
  • Inter (Italia) - Brujas (Bélgica) a las 16 (ESPN / Disney+ Premium).
  • Leipzig (Alemania) - PSV (Países Bajos) a las 16 (Disney+ Premium).
  • Galatasaray (Turquía) - Barcelona (España) a las 16 (ESPN / Disney+ Premium).
  • Arsenal (Inglaterra) - Lille (Francia) a las 16 (Fox Sports / Disney+ Premium).

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