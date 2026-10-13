Martes de Champions League: el Atlético Madrid recibe al Manchester United en una jornada repleta de partidos

En el Riyadh Air Metropolitanose se vivirá un choque de alto voltaje: el Atlético de Madrid - con Juan Musso, Cuti Romero, Giuliano Simeone y Julián Álvarez como jugadores y la dirección técnica de Diego Simeone - recibirá a un Manchester United que contará con Lisandro Martínez en la zaga central.
En simultáneo, el Inter de Milán, con su capitán y referente absoluto Lautaro Martínez como principal carta de ataque, se medirá en el Giuseppe Meazza ante el Brujas.
Por su parte, el RB Leipzig conducido por Martín Demichelis buscará hacer valer su localía frente al PSV para cerrar una tarde europea repleta de condimentos albicelestes.
Martín Demichelis cayó en la primera fecha de Champions League por 4 a 1 frente al Como 1907.
Todos los partidos en un martes repleto de Champions League
- Sabah (Azerbaiyán) - Slavia Praga (República Checa) a las 13:45 (Disney+ Premium).
- Lens (Francia) - Sporting Lisboa (Portugal) a las 13:45 (Disney+ Premium).
- Villarreal (España) - Napoli (Italia) a las 16 (Fox Sports / Disney+ Premium).
- Viking (Noruega) - Bayern Múnich (Alemania) a las 16 (Disney+ Premium).
- Atlético de Madrid (España) - Manchester United (Inglaterra) a las 16 (Fox Sports / Disney+ Premium).
- Inter (Italia) - Brujas (Bélgica) a las 16 (ESPN / Disney+ Premium).
- Leipzig (Alemania) - PSV (Países Bajos) a las 16 (Disney+ Premium).
- Galatasaray (Turquía) - Barcelona (España) a las 16 (ESPN / Disney+ Premium).
- Arsenal (Inglaterra) - Lille (Francia) a las 16 (Fox Sports / Disney+ Premium).