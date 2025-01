Lo vendieron, debutó en Inglaterra y volvió a la Selección argentina Sub 20: la semana única de Julio Soler

Su presencia en el certamen que, por ahora, se jugará en Venezuela no es casual ya que Julio Soler ya integró en 2023 la Sub 17 que fue semifinalista del Mundial de Indonesia y en 2024 no solo estuvo en los Juegos Olímpicos con la Sub 23 sino que Lionel Scaloni lo convocó en el equipo mayor.

Embed

"Julio es un jugador joven talentoso que ha sido muy codiciado y estamos contentos de haberlo incorporado a nuestra plantilla" (Andoni Iraola, DT del Bournemouth). "Julio es un jugador joven talentoso que ha sido muy codiciado y estamos contentos de haberlo incorporado a nuestra plantilla" (Andoni Iraola, DT del Bournemouth).

Los argentinos en la Premier League