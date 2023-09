Lionel Scaloni reveló porqué no jugó Messi en el gran triunfo de la Selección argentina

"Leo no estaba para jugar. Intentó recuperarse, no se sentía cómodo y no lo arriesgamos", reveló el DT que está invicto como visitante en partidos de Eliminatorias.

"Argentina jugó muy bien. La virtud de este equipo es no tener miedo de jugar con la pelota. Establecimos el ataque con la posiciones de nuestros jugadores. Era una parada muy difícil y la sacamos adelante", dijo el entrenador campeón de América y del mundo.