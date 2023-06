Lionel Scaloni: "Messi no vende humo, no miente"

lionel-scaloni.jpg

"Estamos bien. Es un partido interesante, lindo para jugar, contra un muy buen rival. Estamos preparados aunque el viaje ha sido largo y hemos tenido algún contratiempo. Tenemos ganas de jugar el partido, dar una buena imagen y seguir disfrutando del equipo", comenzó diciendo Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

Cuando le preguntaron sobre el futuro de Lionel Messi en el Inter Miami, Scaloni tiró: "Las declaraciones de Lionel Messi son de una persona que no vende humo y no miente. No sabe que va a pasar. Falta mucho tiempo. Iremos viendo cómo se siente. Él sabrá jugar al fútbol ahora o en diez años”.

"Me pone contento de que haya decidido ir a un club y a una ciudad que lo tratará de maravillas. Es importante que se sienta bien y ahí tendrá las condiciones para ser feliz y pasarla como lo tiene merecido", agregó.

lionel-scaloni2.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Kylian Mbappé salió a defender a Lionel Messi con los tapones de punta

Scaloni reiteró que la alegría y los recuerdos del Mundial obtenido en Qatar 2022 "serán para toda la vida" pero insistió en que "hay que seguir" pensando en el futuro del seleccionado.

"Es la alegría más grande de nuestras vidas pero no estamos pensando diariamente en la Copa del Mundo. Eso nos hace bien para pensar en lo que viene, que será muy difícil", completó.