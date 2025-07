Una fiesta polémica

La polémica se desató por dos puntos centrales: por un lado, la contratación de artistas con enanismo para que realicen un show y, por el otro, la acusación de modelos femeninas que denunciaron en los medios de comunicación que les ofrecieron entre 10 mil y 20 mil euros para que se hicieran presente en la fiesta.

En un tercer plano quedó que la temática de la celebración fuera sobre la "mafia italiana", lo cual podría haber sido considerado digno de un estereotipo negativo y, aunque se prohibió grabar, algunas imágenes y videos de igual manera se hicieron virales.

El escándalo fue tal que la Asociación de Personas con Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE) pusieron el grito en el cielo y advirtieron que presentarían una denuncia formal para condenar la práctica de contratar personas con enanismo para "como entretenimiento en la fiesta de Lamine Yamal".

Sin embargo, un artista anónimo declaró en RAC1 de Cataluña: "Desde hace un par de años esta gente nos está perjudicando, quieren prohibir un trabajo que nos gusta, y en ningún caso han ofrecido trabajo o cursos a la gente afectada".

Enrique Cerezo El presidente del Atlético de Madrid se lo tomó con humor.

Le preguntaron al presidente del Atlético Madrid por la fiesta de Lamine Yamal: su respuesta desató carcajadas

Ahora, en una entrevista realizada por Europa Press cuando el presidente del Atlético Madrid asistió a la presentación de la última película de Álex de la Iglesia, Enrique Cerezo dio su punto de vista con respecto a la situación del delantero del Barcelona: "Cuando uno celebra los 18 años hay que celebrarlo, pero bien".

No creo que lo hiciese con mala intención, de verdad que no. No creo que lo hiciese con mala intención, de verdad que no.

El mandatario del Atlético continuó apoyando a Lamine Yamal al expresar: "Es joven y a los jóvenes hay que perdonarles"; para finalizar se preguntó y lo que desató la risa de los presentes: "¿Si alguno de mis jugadores lo hiciera, lo permitiría?"

Si me invitan, sí. Si me invitan, sí.