Para comenzar, Panchito Maciel expresó: "Si uno se pone del lado del jugador, hay que entender que se mató por esta camiseta. Dejó todo y fue campeón. En cada partido se veía la entrega que tenía. Creo que le llegó una oportunidad, que para él era mejor, y como profesional es respetable".

"Mucha gente me dice que estuvo mal, pero hay que estar en su lugar. La carrera de un futbolista es muy corta: puede sufrir lesiones o tener diez partidos que no le vaya bien y todo puede cambiar. Hoy está en el blanco de todos, pero priorizó su futuro y no está tan mal", continuó explicando sobre la situación de Maxi Salas.

Maximiliano Salas Maximiliano Salas debutó, con gol, en River.

Para finalizar, Maciel se refirió a la importante suma de dinero que ingresó a las arcas del club: "Hay que quedarse con lo bueno que le dio al club. La operación dejó un muy buen dinero para la institución. Fue un jugador muy interesante en la historia de Racing".