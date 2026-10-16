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Lautaro Martínez, tajante sobre las teorías conspirativas contra la Selección argentina

A tres meses del Mundial 2026, Lautaro Martínez fue tajante al referirse a las teorías conspirativas contra la Selección argentina

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lautaro Martínez se refirió a las teorías contra la Selección argentina.

Lautaro Martínez se refirió a las teorías contra la Selección argentina.

La final del Mundial 2026 ante España no solo dejó el dolor por la derrota 1-0, sino también una ola de teorías conspirativas tanto en las redes sociales como en los medios tradicionales de comunicación. Tras las palabras de Lionel Messi en su despedida de la Selección argentina, fue Lautaro Martínez quien salió al cruce de los rumores.

En una entrevista con AFA Studio, el delantero del Inter remarcó el desgaste del equipo y desmintió tajantemente cualquier especulación externa. El Toro valoró el esfuerzo del plantel hasta el último minuto y destacó el significado de la histórica semifinal ante Inglaterra.

"El rival fue superior": la contundente aclaración del Toro

Durante la charla, Lautaro Martínez se mostró molesto por las versiones que circularon tras el encuentro decisivo y dejó en claro el compromiso total del grupo durante toda la Copa del Mundo: "Cuando se hablan de esas teorías molesta porque está reflejado que hemos dado todo. Eso nos deja tranquilo. El rival fue superior".

Asimismo, el delantero de la Selección argentina detalló el tremendo desgaste físico con el que llegaron al partido por el título tras la agónica victoria en semifinales: "El partido contra Inglaterra nos ha quitado mucha energía. Hemos dado hasta lo que no teníamos y en la final también. Jugadores que les tocó salir. Hemos dejado todo y se vio reflejado, había gente que no podía caminar y siguió corriendo".

Para cerrar el balance del torneo, el Martínez analizó lo que representó el trayecto de la Selección argentina en el Mundial 2026: "Fue un Mundial muy intenso, todos los partidos fueron tirados, la gente identificada con nosotros, con el proceso. El Mundial fue el resumen perfecto de todo lo que hemos construido. Un equipo que no da nada por perdido, que siempre quiere más, con un líder como Leo que nos enseñó a no rendirnos. Hasta la última jugada tuvimos posibilidades".

Su gol a Inglaterra en semifinales dle Mundial 2026

Sobre el recuerdo del agónico e histórico gol a Inglaterra en semifinales, confesó: "Va a quedar en el recuerdo para toda la vida. No era consciente del gol que había hecho. Cuando volví lo sentí cruzándome con argentinos. La gente me agradecía por lo que significó ese gol y ahí me di cuenta del peso".

Finalmente, Martínez se emocionó al recordar la reacción de un excombatiente de Malvinas y le dedicó unas palabras al valor histórico del triunfo: "Es gracias a ellos, por cómo han representado a nuestro país en aquel momento. Hoy lo mínimo que puedo hacer es regalarles ese gol. Que hoy se puedan sentir identificados con la Selección Argentina es mérito de todo lo que hemos construido en este último periodo. Todos estos premios, toda esta recompensa, todos estos elogios y halagos que tenemos es gracias a cómo ellos nos enseñaron a luchar".

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