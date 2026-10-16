Lautaro Martínez, tajante sobre las teorías conspirativas contra la Selección argentina

Asimismo, el delantero de la Selección argentina detalló el tremendo desgaste físico con el que llegaron al partido por el título tras la agónica victoria en semifinales: "El partido contra Inglaterra nos ha quitado mucha energía. Hemos dado hasta lo que no teníamos y en la final también. Jugadores que les tocó salir. Hemos dejado todo y se vio reflejado, había gente que no podía caminar y siguió corriendo".

Para cerrar el balance del torneo, el Martínez analizó lo que representó el trayecto de la Selección argentina en el Mundial 2026: "Fue un Mundial muy intenso, todos los partidos fueron tirados, la gente identificada con nosotros, con el proceso. El Mundial fue el resumen perfecto de todo lo que hemos construido. Un equipo que no da nada por perdido, que siempre quiere más, con un líder como Leo que nos enseñó a no rendirnos. Hasta la última jugada tuvimos posibilidades".

Su gol a Inglaterra en semifinales dle Mundial 2026

Sobre el recuerdo del agónico e histórico gol a Inglaterra en semifinales, confesó: "Va a quedar en el recuerdo para toda la vida. No era consciente del gol que había hecho. Cuando volví lo sentí cruzándome con argentinos. La gente me agradecía por lo que significó ese gol y ahí me di cuenta del peso".

Finalmente, Martínez se emocionó al recordar la reacción de un excombatiente de Malvinas y le dedicó unas palabras al valor histórico del triunfo: "Es gracias a ellos, por cómo han representado a nuestro país en aquel momento. Hoy lo mínimo que puedo hacer es regalarles ese gol. Que hoy se puedan sentir identificados con la Selección Argentina es mérito de todo lo que hemos construido en este último periodo. Todos estos premios, toda esta recompensa, todos estos elogios y halagos que tenemos es gracias a cómo ellos nos enseñaron a luchar".