La trágica historia de vida de Martín Demichelis, a horas de ser campeón como DT de River

“¿Proyectar? No, no. ¿Sabés por qué? Porque tenía muchos planes de chico y me los arrebataron. Con 15 años no podía entender que mi mamá, enferma, se podía ir. A esa edad uno no se queda sin mamá. Después, tenía tantos planes con mi papá, que era un gran amigo, y de repente en un accidente de tránsito, viniendo de Justiniano Posse a buscar al aeropuerto a mi hermana que regresaba de Europa porque había nacido mi hija Lola, en 2013, encontró la muerte", reveló el ex defensor de 42 años de edad.