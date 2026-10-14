La Selección argentina y la era después de Messi: posibles rivales y sedes para la fecha FIFA de noviembre

En ese sentido, comenzaron las conversaciones entre las autoridades para que el primer partido de los dos amistosos a jugarse sea contra Uruguay, en La Bombonera o en el estadio Único de La Plata en el que están avanzadas las obras para reabrirlo bajo la administración de la entidad madre del fútbol argentino.

El segundo duelo, por su parte, podía ser la revancha ante la Celeste o contra alguna otra selección sudamericana. Ahora, Costa Rica aparece fuertemente como posibilidad para ese segundo partido, aunque restaría definir en qué sede podría llevarse a cabo el encuentro con la chance de llevarlo al interior del país.

Los primeros partidos de la era después de Messi

Para la Selección argentina, la próxima fecha FIFA será la primera de la era “post Messi” y también podría ser la última de Lionel Scaloni, quien cuenta con contrato hasta diciembre. Sin embargo, está todo dado para que el DT renueve su vínculo.

Por otro lado, los próximos dos amistosos servirán para que Leandro Paredes y Nahuel Molina sigan descontando fechas de suspensión, tras los incidentes en la final del Mundial.

En el caso del mediocampista de Boca, todavía le restan 7 fechas para completar la sanción de la FIFA, pese a que la AFA apeló y busca reducir el número. Por su parte, el defensor de la Roma aún debe 4 encuentros.