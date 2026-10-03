La Selección Argentina se florea y golea a Burkina Faso en el Monumental

En el inicio del partido el lateral Agustín Giay escapó por la derecha, enganchó hacia adentro adentro del área y Diallo le cometió penal. Remató Lautaro Martínez, Guira le atajó el remate, pero el Toro tomó el rebote y marcó el gol.

Con esta conquista, Lautaro Martínez llegó a los 42 tantos y alcanzó al Kun Agüero como el tercer goleador en la historia de la Selección argentina. El primero es Leo Messi con 125 goles y el segundo es Gabriel Omar Batistuta, con 54.

Luego Julián Álvarez desbordó por la izquierda, tiró al arco y hubo un nuevo error de Diallo, quien metió el gol en contra de su arco.

Lautaro Martínez asistía a Prestianni, quien anotaba el tercero.

Guira le tapaba un tiro a Julián Álvarez, pero en la jugada siguiente Nicolás Paz marcaba el cuarto por debajo del arquero.

Y Julián Álvarez se sacaba la mufa y terminaba de la mejor forma una gran jugada de Argentina en ataque para poner el 5-0.

La formación de la Selección argentina

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez, Lautaro Martínez.