La Selección Argentina se florea y golea a Burkina Faso en el Monumental

La Selección Argentina le gana 5 a 0 a Burkina Faso, en el estadio Monumental, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA.
La Selección Argentina juega este sábado contra Burkina Faso en un amistoso internacional previo a la despedida de Lionel Messi del martes
La Selección Argentina le gana 5 a 0 a Burkina Faso, en el estadio Monumental, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA.
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Lautaro Martínez abrió la cuenta para el subcampeón del mundo a los 3 minutos del primer tiempo, a los 8 minutos aumentó el marcador para el local Diallo en contra, Gianluca Prestianni puso el tercero a los 12', Nicolás Paz señaló el cuarto a los 35' y Julián Álvarez hizo el quinto a los 36'.
En el inicio del partido el lateral Agustín Giay escapó por la derecha, enganchó hacia adentro adentro del área y Diallo le cometió penal. Remató Lautaro Martínez, Guira le atajó el remate, pero el Toro tomó el rebote y marcó el gol.
Con esta conquista, Lautaro Martínez llegó a los 42 tantos y alcanzó al Kun Agüero como el tercer goleador en la historia de la Selección argentina. El primero es Leo Messi con 125 goles y el segundo es Gabriel Omar Batistuta, con 54.
Luego Julián Álvarez desbordó por la izquierda, tiró al arco y hubo un nuevo error de Diallo, quien metió el gol en contra de su arco.
Lautaro Martínez asistía a Prestianni, quien anotaba el tercero.
Guira le tapaba un tiro a Julián Álvarez, pero en la jugada siguiente Nicolás Paz marcaba el cuarto por debajo del arquero.
Y Julián Álvarez se sacaba la mufa y terminaba de la mejor forma una gran jugada de Argentina en ataque para poner el 5-0.
Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez, Lautaro Martínez.