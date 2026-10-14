La Selección argentina, otra vez en Mendoza: un deseo que puede hacerse realidad

La Selección argentina podría jugar en Mendoza en la fecha FIFA de noviembre después de haberse frustrado la anunciada gira por Asia que había anunciado la AFA.
La Selección argentina podría jugar en Mendoza en la fecha FIFA de noviembre después de haberse frustrado la anunciada gira por Asia
La Selección argentina podría jugar en Mendoza en la fecha FIFA de noviembre después de haberse frustrado la anunciada gira por Asia que había anunciado la AFA.
En las últimas horas se anunció de manera extraoficial que los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán dos amistosos en el país entre el 9 y el 17 de noviembre, uno de ellos ante Uruguay y el otro posiblemente frente a Costa Rica.
Con los desencuentros recientes entre la AFA y River, más la programación de distintos eventos, el escenario elegido para el clásico rioplatense sería La Bombonera o el Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona que pasará a ser administrado por la entidad madre del fútbol argentino aunque los trabajos que se están realizando no llegarían a tiempo.
Para el otro partido la decisión de la dirigencia encabezada por Chiqui Tapia sería ir al interior tal como lo hizo en la última fecha FIFA ante Bolivia, en Córdoba.
Rosario y Mendoza, con el estadio Malvinas Argentinas disponible, serían las dos principales candidatas y aunque desde la Subsecretaría de Deportes indicaron que no hubo ningún contacto oficial al respecto significaría el regreso del conjunto nacional después de 8 años ya que la última vez que jugó en la tierra del sol y del buen vino fue en 2018 ante México, cuando Scaloni aún era DT interino.
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