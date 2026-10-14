La Selección argentina, otra vez en Mendoza: un deseo que puede hacerse realidad

En las últimas horas se anunció de manera extraoficial que los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán dos amistosos en el país entre el 9 y el 17 de noviembre, uno de ellos ante Uruguay y el otro posiblemente frente a Costa Rica.

Scaloni vino a Mendoza con la Selección argentina cuando era DT interino.

Con los desencuentros recientes entre la AFA y River, más la programación de distintos eventos, el escenario elegido para el clásico rioplatense sería La Bombonera o el Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona que pasará a ser administrado por la entidad madre del fútbol argentino aunque los trabajos que se están realizando no llegarían a tiempo.