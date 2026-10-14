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La Selección argentina, otra vez en Mendoza: un deseo que puede hacerse realidad

La Selección argentina podría jugar en Mendoza en la fecha FIFA de noviembre después de haberse frustrado la anunciada gira por Asia

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
La Selección no juega en Mendoza desde el 2018.

La Selección no juega en Mendoza desde el 2018.

La Selección argentina podría jugar en Mendoza en la fecha FIFA de noviembre después de haberse frustrado la anunciada gira por Asia que había anunciado la AFA.

En las últimas horas se anunció de manera extraoficial que los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán dos amistosos en el país entre el 9 y el 17 de noviembre, uno de ellos ante Uruguay y el otro posiblemente frente a Costa Rica.

Scaloni vino a Mendoza con la Selección argentina cuando era DT interino.

Scaloni vino a Mendoza con la Selección argentina cuando era DT interino.

Con los desencuentros recientes entre la AFA y River, más la programación de distintos eventos, el escenario elegido para el clásico rioplatense sería La Bombonera o el Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona que pasará a ser administrado por la entidad madre del fútbol argentino aunque los trabajos que se están realizando no llegarían a tiempo.

Para el otro partido la decisión de la dirigencia encabezada por Chiqui Tapia sería ir al interior tal como lo hizo en la última fecha FIFA ante Bolivia, en Córdoba.

Rosario y Mendoza, con el estadio Malvinas Argentinas disponible, serían las dos principales candidatas y aunque desde la Subsecretaría de Deportes indicaron que no hubo ningún contacto oficial al respecto significaría el regreso del conjunto nacional después de 8 años ya que la última vez que jugó en la tierra del sol y del buen vino fue en 2018 ante México, cuando Scaloni aún era DT interino.

Las últimas visitas de la Selección argentina a Mendoza

Eliminatorias

  • 12/10/2012 Eliminatorias Brasil 2014 vs. Uruguay 3 - 0 (Messi 2 y Agüero)
  • 01/09/2016 Eliminatorias Rusia 2018 vs. Uruguay 1 - 0 (Messi)

Amistosos

  • 18/9/1980 vs. Chile 2 - 2 (Valencia y Ramón Díaz)
  • 14/2/1995 vs. Bulgaria 4 - 1 (Gallardo 2 y Rambert 2)
  • 22/6/1995 vs. Eslovaquia 6 - 0 (Gallardo 2, Batistuta 2, Zanetti y Simeone)
  • 21/12/1995 vs. Venezuela 6 - 0 (Esnaider 2, Gustavo López 2, Cardozo y Netto)
  • 19/2/1998 vs Rumania 2 - 1 (Vivas y Ayala)
  • 19/5/1998 vs. Chile 1 - 0 a Chile (Batistuta)
  • 18/04/2007 vs. Chile 0 - 0
  • 20/11/2018 vs. México 2 - 0 (Icardi y Dybala)

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