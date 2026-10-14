La bandera que apareció en Ciudad Deportiva con un contundente mensaje para el plantel de Independiente Rivadavia

Si el equipo de Alfredo Berti quiere sostener esos frentes deberá volver a sumar de a tres en el torneo donde el próximo sábado se enfrentará a Tigre por la décimo tercera fecha del Clausura.

Pensando en ese compromiso, los hinchas de Independiente Rivadavia colgaron una bandera en Ciudad Deportiva con un mensaje para el plantel y el cuerpo técnico. "Jugadores y CT. estamos con ustedes. Huevo y corazón", rezaba el pasacalle con un fuerte respaldo al equipo que busca recomponerse tras la caída.

La bandera es una muestra de apoyo más que se suma a las habituales que suele tener el hincha de la Lepra para con el equipo. El pasado partido de local, ante Gimnasia de La Plara, los simpatizantes de Independiente organizaron una fiesta para recibir al equipo pero la misma no pudo ser llevada a cabo por la incautación de los fuegos artificiales por parte de las fuerzas de seguridad.

Este sábado, en el Bautista Gargantini, nuevamente la gente de Independiente Rivadavia se las ingeniará para brindarle al equipo su apoyo de una manera especial en una recta decisiva del torneo camino al campeonato.