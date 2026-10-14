Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Primera División

La bandera que apareció en Ciudad Deportiva con un contundente mensaje para el plantel de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia amaneció con una bandera para los jugadores y cuerpo técnico antes de iniciar el entrenamiento

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]

Independiente Rivadavia debe pasar página de la dura derrota que sufrió ante Rosario Central por la pasada fecha 12 del Torneo Clausura. En ese marco, el plantel retomó los entrenamientos a inicios de semana y, este miércoles, los futbolistas se encontraron con una sorpresa en Ciudad Deportiva cuando se predisponían a arrancar la práctica.

Los hinchas colgaron una bandera con un mensaje para los jugadores y el cuerpo técnico luego del traspié ante el Canalla en el Gigante de Arroyito.

La bandera de los hinchas de Independiente Rivadavia con un sentido mensaje para el plantel y el cuerpo técnico a cuatro fechas del final de la fase regular del Clausura

La Lepra aún tiene el frente abierto de la Tabla Anual donde, al final de la fase regular del Torneo Clausura (quedan cuatro fechas) los equipos conocerán quién será el campeón de la Liga 2026. Además, Independiente Rivadavia quiere meterse en los playoffs del certamen donde hoy se encuentra clasificado en el octavo lugar.

Si el equipo de Alfredo Berti quiere sostener esos frentes deberá volver a sumar de a tres en el torneo donde el próximo sábado se enfrentará a Tigre por la décimo tercera fecha del Clausura.

Pensando en ese compromiso, los hinchas de Independiente Rivadavia colgaron una bandera en Ciudad Deportiva con un mensaje para el plantel y el cuerpo técnico. "Jugadores y CT. estamos con ustedes. Huevo y corazón", rezaba el pasacalle con un fuerte respaldo al equipo que busca recomponerse tras la caída.

La bandera es una muestra de apoyo más que se suma a las habituales que suele tener el hincha de la Lepra para con el equipo. El pasado partido de local, ante Gimnasia de La Plara, los simpatizantes de Independiente organizaron una fiesta para recibir al equipo pero la misma no pudo ser llevada a cabo por la incautación de los fuegos artificiales por parte de las fuerzas de seguridad.

Este sábado, en el Bautista Gargantini, nuevamente la gente de Independiente Rivadavia se las ingeniará para brindarle al equipo su apoyo de una manera especial en una recta decisiva del torneo camino al campeonato.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas