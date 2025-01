Keylor Navas habló de su charla con Messi durante su presentación oficial en Newell's

Keylor Navas (2).jpg Keylor Navas brindó su primera conferencia de prensa en Newell's.

La Lepra rosarina cayó por la mínima diferencia ante su par mendocino en el estadio Coloso Marcelo Bielsa y, horas más tarde, oficializó la llegada de quien será una de las máximas figuras del fútbol argentino a lo largo de la temporada.

Las primeras palabras de Keylor Navas como jugador de Newell's

Mediante una conferencia de prensa, el arquero costarricense dejó claro el motivo por el cual terminó decidiéndose por el Newell's: "Hoy es un día importante para mi carrera, para mi vida. Tomé la decisión, en gran parte, por el presidente. Nacho (Ignacio Astore), la verdad, me dio confianza desde el primer momento. Tuvimos varias conversaciones. La transparencia y honestidad con la que me habló me generó esa confianza. Me sentí muy tranquilo".