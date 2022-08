Joan Laporta: "Espero y deseo que el capítulo de Messi en el Barça no haya terminado"

Consultado por la Lionel Messi, Laporta señaló: "Si me permitís, no lo voy a comentar porque Leo es jugador del PSG. Me lo preguntaron en Estados Unidos, entre ellos televisiones de la América Latina, y estábamos en una posición relajada. Ya se verá. Tenemos una deuda moral con Leo".

lionel-messi1.jpg Muchos aseguran que Lionel Messi y el Barcelona tendrán un capítulo de despedida.

De esta manera, el dirigente se refirió nuevamente al rosarino después de afirmar días atrás: "Espero y deseo que el capítulo de Messi en el Barça no haya terminado. Es nuestra responsabilidad el conseguir que ese capítulo, que todavía está abierto, que no se cerró, tenga un momento en el que se pueda hacer como se debía haber hecho y que tenga un final mucho más esplendoroso de lo que fue".

Además, el entrenador y ex compañero de Messi, Xavi Hernández, fue claro a la hora de responder sobre una posible vuelta del futbolista al conjunto catalán.

lionel-messi.jpg Lionel Messi podría regresar al Barcelona en los próximos años, para darle punto final a su carrera.

"Ya lo dije en su momento, es una utopía centrarnos en Leo ahora. Me gustaría que no se hubiera acabado la etapa de Messi. Creo que se merece una segunda oportunidad, una última oportunidad, pero eso es el año que viene. Tiene contrato, pero me gustaría, sí", expresó Xavi.

