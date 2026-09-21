Independiente Rivadavia juega con Barracas Central en el estadio Claudio Tapia, por la 10ª fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El árbitro es Nicolás Lamolina, con Silvio Trucco a cargo del VAR.
Independiente Rivadavia le gana 1 a 0 a Barracas Central con gol de Florentín en el primer tiempo
Independiente Rivadavia visita a Barracas Central por la 10ª fecha del Torneo Clausura con la mirada puesta en la clasificación a playoffs y la Tabla Anual
La Lepra quedó fuera de la Copa Argentina y ahora se enfoca en el Torneo Clausura con el doble objetivo de entrar en el lote de los 8 que pasan a playoffs y mantener liderando la Tabla Anual.
Independiente Rivadavia abrió la cuenta a los 13' con un gol de cabeza de José Florentín.
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El partido
En un inicio parejo, poco a poco comenzó a desplegar un fútbol más ofensivo, y tras un llegada de Sheyko Studer, de cabeza, la visita tuvo la primera chance. A vuelta de página, a los 13' un centro perfecto de Gómez desde la derecha, le llegó a la cabeza de José Florentín, quien la mandó al fondo de la red y puso el 1 a 0.