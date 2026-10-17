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Torneo Clausura

Independiente Rivadavia ganaba y ahora empata con Tigre

Independiente Rivadavia recibe a Tigre, en el Bautista Gargantini por la 13ra fecha del Torneo Clausura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Independiente Rivadavia recibe a Tigre.

Independiente Rivadavia recibe a Tigre.

Foto: Crisrian Lozano/ Diario UNO

Independiente Rivadavia le gana 1 a 0 a Tigre en el estadio Bautista Gargantini, por la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional,

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El único gol del partido fue anotado por Matías Fernández a los 19 minutos del primer tiempo.

lndependiente Rivadavia viene de perder 5 a 0 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El Azul buscará volver al triunfo como local ante el Matador, para defender su liderazgo en la tabla Anual donde tiene 52 unidades.

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