Independiente Rivadavia ganaba y ahora empata con Tigre

Independiente Rivadavia le gana 1 a 0 a Tigre en el estadio Bautista Gargantini, por la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional,
Independiente Rivadavia recibe a Tigre, en el Bautista Gargantini por la 13ra fecha del Torneo Clausura
Independiente Rivadavia le gana 1 a 0 a Tigre en el estadio Bautista Gargantini, por la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional,
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El único gol del partido fue anotado por Matías Fernández a los 19 minutos del primer tiempo.