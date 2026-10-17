Independiente Rivadavia empata con Tigre en el Gargantini

A los 6' del complemento José Florentín puso el 2-1 para el Azul del Parque.

lndependiente Rivadavia viene de perder 5 a 0 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito . El Azul busca volver al triunfo como local ante el Matador.

En los primeros 45 minutos la Lepra fue superior a su rival y se mereció irse al descanso con un triunfo.

El equipo dirigido por Alfredo Berti, que tuvo un gran recibimiento en la Catedral, entre las novedades en la formación presentó el regreso como titular del delantero Matías Reali en su vuelta al club por el paraguayo Álex Arce, que recibió una fecha de suspensión.

La Lepra tomó la iniciativa en el juego y atacó con muchos jugadores al Matador.

El esquema de Alfredo Berti en Independiente Rivadavia

Alfredo Berti apostó a jugar con tres defensores (Costa, Villalba y Studer), con Luciano Gómez y Juan Manuel Elordi como extremos.

José Florentín jugó de volante defensivo y atacó con Luis Sequeira, Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Matías Reali.

Matías Fernández puso el 1 a 0 para el local con una gran definición marcó el gol.

La alegría duró poco, en la primera llegada el equipo dirigido por Diego Dabove lo empató con Alan Barrionuevo.

José Florentín con un gran cabezazo tuvo el segundo. La pelota Pegó en el travesaño y luego picó en la línea.