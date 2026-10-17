Independiente Rivadavia empata con Tigre en el Gargantini

Independiente Rivadavia le gana 2 a 1 a Tigre en el estadio Bautista Gargantini, por la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Independiente Rivadavia recibe a Tigre, en el Bautista Gargantini por la 13ra fecha del Torneo Clausura
Independiente Rivadavia le gana 2 a 1 a Tigre en el estadio Bautista Gargantini, por la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
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Matías Fernández abrió la cuenta para el Azul los 19 minutos del primer tiempo y a los 25' Alan Barrionuevo empató para el conjunto de Victoria.
A los 6' del complemento José Florentín puso el 2-1 para el Azul del Parque.
En los primeros 45 minutos la Lepra fue superior a su rival y se mereció irse al descanso con un triunfo.
El equipo dirigido por Alfredo Berti, que tuvo un gran recibimiento en la Catedral, entre las novedades en la formación presentó el regreso como titular del delantero Matías Reali en su vuelta al club por el paraguayo Álex Arce, que recibió una fecha de suspensión.
La Lepra tomó la iniciativa en el juego y atacó con muchos jugadores al Matador.
Alfredo Berti apostó a jugar con tres defensores (Costa, Villalba y Studer), con Luciano Gómez y Juan Manuel Elordi como extremos.
José Florentín jugó de volante defensivo y atacó con Luis Sequeira, Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Matías Reali.
Matías Fernández puso el 1 a 0 para el local con una gran definición marcó el gol.
La alegría duró poco, en la primera llegada el equipo dirigido por Diego Dabove lo empató con Alan Barrionuevo.
José Florentín con un gran cabezazo tuvo el segundo. La pelota Pegó en el travesaño y luego picó en la línea.