Gonzalo Higuaín, en su mejor momento en el Inter Miami

A los 34 años, el exdelantero del seleccionado argentino lleva 3 goles consecutivos y todavía tiene 4 partidos por delante de la ronda regular para alcanzar su record en la MLS.

“Fue un partido complicado pero el equipo dio todo y dio muestras de querer clasificarse a playoffs. Es una cuestión de querer, yo sabia que tenia que dar más.”, dijo Higuaín, quien llevó al Inter Miami a quedar a dos puntos de la zona de clasificación a los playoffs de la conferencia Este.

El máximo goleador argentino de la actual temporada de la MLS sigue siendo Sebastián Driussi, con 20 tantos para Austin, luego aparece Julián Carranza, ex Banfield y actualmente en Philadelphia, con 14, y tercero está Gonzalo Higuaín, con 12.

Los dos goles ante Columbus

Gonzalo Higuain Scores TWICE to Keep Miami's Playoff Hopes Alive