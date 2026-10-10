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Primera Nacional

Gobetto y el choque del Deportivo Maipú con San Martín de San Juan: "Es un partido clave con un rival directo"

Deportivo Maipú jugará este domingo desde las 17 ante San Martín de San Juan, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 33

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Juan Pablo Gobetto es una de las figuras del Deportivo Maipú.

Juan Pablo Gobetto es una de las figuras del Deportivo Maipú.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Con gol de Juan Pablo Gobetto, el Deportivo Maipú logró un triunfazo el lunes pasado ante Nueva Chicago en Mataderos, por la fecha 32 de la Primera Nacional y con dos victorias seguidas se ubica en los puestos de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.

Juampi Gobetto destacó el trabajo del grupo para esta buena campaña del equipo.

Juampi Gobetto destacó el trabajo del grupo para esta buena campaña del equipo.

El volante habló este viernes con Ovación de las ilusiones que tiene su equipo de pelear por el ascenso. Este domingo desde las 17, el Cruzado jugará de local un partido clave ante San Martín de San Juan.

Juan Pablo Gobetto una de las piezas fundamentales del Deportivo Maipú.

Juan Pablo Gobetto una de las piezas fundamentales del Deportivo Maipú.

Juan Pablo Gobetto y el partido con San Martín de San Juan

Gobetto opinó sobre el duelo de Maipú con los sanjuaninos: "Es un partido clave con un rival directo, los dos equipos estamos peleando por poder jugar el Reducido. Nosotros tenemos que hacer valer la localía, hay mucha confianza en los que podemos dar como equipo, donde siempre damos una gran muestra de carácter en cada partido".

"Vamos a salir a ser protagonistas como lo hacemos siempre, a plasmar el juego que nos representa, del que nos inculca el entrenador Mariano Echeverría, ojalá tengamos un gran día y podamos ganar", contó el volante ofensivo.

Qué dijo Gobetto sobre el gran triunfo del Deportivo Maipú ante Chicago

Juan Pablo Gobetto analizó la victoria ante el Torito de Mataderos, donde marcó el gol de la victoria."Logramos un triunfazo ante Nueva Chicago, salimos a buscar el triunfo, sabíamos que era muy importante sumar de a tres para prendernos en el Reducido. La clave fue jugar un partido con mucha inteligencia, y ganamos de manera muy merecida", expresó.

Los 4 partidos que debe afrontar el Deportivo Maipú

  • Fecha 33 vs San Martín (SJ) (de local) domingo 11 de octubre a las 17
  • Fecha 34 vs Chacarita (V) sábado 17 de octubre a las 15
  • Fecha 35 vs Güemes (L), domingo 25 de octubre 17
  • Fecha 36 vs Tristán Suárez (V), sin día y hora confirmados

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