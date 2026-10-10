Gobetto y el choque del Deportivo Maipú con San Martín de San Juan: "Es un partido clave con un rival directo"

"Vamos a salir a ser protagonistas como lo hacemos siempre, a plasmar el juego que nos representa, del que nos inculca el entrenador Mariano Echeverría, ojalá tengamos un gran día y podamos ganar", contó el volante ofensivo.
Qué dijo Gobetto sobre el gran triunfo del Deportivo Maipú ante Chicago
Juan Pablo Gobetto analizó la victoria ante el Torito de Mataderos, donde marcó el gol de la victoria."Logramos un triunfazo ante Nueva Chicago, salimos a buscar el triunfo, sabíamos que era muy importante sumar de a tres para prendernos en el Reducido. La clave fue jugar un partido con mucha inteligencia, y ganamos de manera muy merecida", expresó.
Los 4 partidos que debe afrontar el Deportivo Maipú
- Fecha 33 vs San Martín (SJ) (de local) domingo 11 de octubre a las 17
- Fecha 34 vs Chacarita (V) sábado 17 de octubre a las 15
- Fecha 35 vs Güemes (L), domingo 25 de octubre 17
- Fecha 36 vs Tristán Suárez (V), sin día y hora confirmados