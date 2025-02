Facundo Lencioni con una gran definición marcó su primer gol en Gimnasia y Esgrima

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ArgentinaFCOK/status/1893857782773813413&partner=&hide_thread=false EL LOBO A PASO FIRME



El gol de Facundo Lencioni para el triunfo de #Gimnasia ante #DeportivoMorón en la #PrimeraNacional pic.twitter.com/u6pYWup6gJ — Argentina FC (@ArgentinaFCOK) February 24, 2025

"Me siento muy contento por el primer gol que me toca marcar en este club, soy un jugador que me gusta mucho llegar al área", agregó el autor del tanto del equipo que dirige Ezequiel Medrán.

Con respecto a las claves del triunfo, el jugador admitió: "Supimos entender los momentos del partido, en el primer tiempo jugamos y en el segundo propusimos mucha lucha, entrega, creo que manejamos el juego y el triunfo fue totalmente merecido".

Sobre el buen arranque del equipo, que se encuentra invicto y en la cima de la tabla de posiciones, Facundo Lencioni dio su punto de vista y opinó: "Estamos contentos por este inicio, somos un equipo que aspira a pelear el campeonato. Para ser un equipo protagonista tenemos que jugar todos los partidos de la misma manera, hay que ir partido por partido, ahora hay que pensar en Estudiantes de Buenos Aires".

El jugador se ha ganado un lugar como titular, sobre esta continuidad aseguró: "Estoy muy contento en este club, siempre remarco la confianza que me da el entrenador y el apoyo de mis compañeros es muy importante. Cuando entro a la cancha trato de dar lo mejor".