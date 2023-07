Enzo Fernández habló de su vínculo con Lionel Messi y la "locura" que tiene el Dibu Martínez

"Tenía 20 años, era mi primera convocatoria entonces estaba nervioso, con miedo y mucha ansiedad... Eran un montón de sensaciones raras. Siempre había soñado con tener una foto con Leo (Messi), así que fui y se la pedí porque no sabía si me iban a volver a llamar y quería tenerla para guardármela y mostrársela a mi familia", confesó el mediocampista del Chelsea. Por suerte para el ex River esa no fue su última convocatoria.

Eso sí, le dejó recuerdos imborrables como el resultado de la primera partida de truco contra el astro argentino: "Jugué en su contra, una presión terrible. Ellos hace mucho juegan juntos y lo hacen de memoria. Yo jugué con Santi Simón y Gastón Ávila. Perdimos los dos partidos muy mal, nos ganaron por mucho".

Posteriormente, Enzo Fernández reveló que en el encuentro frente a México en el Mundial Qatar 2022 no le hizo caso al capitán, y esa acción derivó en su golazo que selló el 2 a 0 y le dio vida al equipo de Scaloni.

"Él quería que jugáramos ahí, en el córner, porque faltaban tres o cuatro minutos para que terminara el partido. Pero cuando me la da, me quedó espacio hacia el medio. Yo tenía pensado encarar al defensor y tirar el centro, pero cuando hice la bicicleta el defensor se abrió y me quedó el espacio para patear al arco", recordó.

Ese "atrevimiento" de desestimar una recomendación del mejor jugador del mundo es parte de lo que hizo que Enzo Fernández se establezca de manera firme en el seleccionado, con tal solo 21 años y una carrera muy breve. Sin embargo, para el mediocampista es algo natural, algo casi mecánico: "Me preparé toda la vida para jugar al fútbol y lo tomo como algo natural. Jugar el Mundial es parte del fútbol y trato de disfrutarlo porque si no lo hacés es mucho más difícil. Fui pensando en que cuando tuviera la oportunidad, tenía que disfrutarlo al máximo".

Enzo Fernández y la confesión sobre el Dibu Martínez

Enzo Fernández habló de su compañero Emiliano Dibu Martínez, rival en la Premier aunque todavía no tiene definido su futuro, y no tuvo dudas al hablar sobre el arquero entre risas, al asegurar que "está loco y es insoportable".

A Enzo Fernández le tocó una situación que ya es recordada con risas durante la definición desde el punto de penal con el arquero surgido en Independiente, en la que le había indicado donde patear, pero el ex River no le hizo caso y terminó fallando, después se ligó un "reto".

"El día anterior habíamos estado practicando y pateé siempre a la izquierda, donde erré, pero las había metido todas. No iba a cambiar si las había metido todas. Y se enojó porque no le hice caso, je. Buena gente el Dibu, nos llevamos muy bien y tiene una locura hermosa, je", añadió.

Entonces le preguntaron si era peor tener que enfrentarlo como rival o tenerlo como compañero y el mediocampista no dudó: "Las dos, es insoportable todos los días. Está loco, boludo. Pero si lo tenés en contra es peor, je. Para mí lo que él hace es algo natural, pero quizá en Europa u otras partes del mundo no gusta".

Finalmente se refirió a la nueva reglamentación que sacó la FIFA anti-Dibu y no mostró una postura tan clara sobre su opinión. "No sé si está bien o mal, para mí es parte del folclore del fútbol... Ahora, también es verdad que si lo tenés al Dibu en contra te dan ganas de matarlo porque es insoportable", volvió a remarcar entre risas.