El Turco García criticó a Gallardo y a Salas

"La culpa es de Marcelo Gallardo y de Maximiliano Salas. Gallardo tiene mucha falta de ética, llamar a un jugador de otro club es como llamar a la novia de un amigo”, dijo Claudio García en CNN Radio de TNT Sports.

"No hay que prometer cosas, no es que de Racing te vas a Manchester. A Salas no lo dejarían volver ni gratis, en el Cilindro lo van a putear", añadió.

García habló de su paso por la Academia al decir: "Estando en Racing tuve tres ofertas de Boca, y decidí quedarme en Racing".

"Diego Milito no va a hipotecar el club por un jugador. Santiago Solari va a ser un buen reemplazante”, concluyó.