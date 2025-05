El "Messi" que no fue: Ansu Fati busca salir del Barcelona en este mercado de pases

Ansu Fati está analizando dos opciones concretas para la próxima temporada 2025-26 dejándo al Barcelona y teniendo en cuenta que desea jugar en una liga competitiva, ser titular y disputar la Champions League. Es así que está en la mira de dos equipos europeos, uno de Francia y uno de Inglaterra.

En la reunión que tuvo con Jorge Mendes, su representante, dejó en claro sus intenciones y es por eso que el Mónaco y el Chelsea son los equipos que pican en punta para hacerse con los servicios del delantero.

Con respecto al equipo francés, es del gusto del jugador ya que presentan una impronta ofensiva, con altas posesiones de la pelota, con más presencia en el área rival que buscando contragolpes (habilidad donde el delantero ha perdido varios puntos).

Por otro lado, el equipo inglés también representa una opción sólida que intentará sumar poderío ofensivo luego de un Premier League donde quedaron ubicados en la cuarta posición, pero con la clasificación a Champions League en el bolsillo.

Ansu Fati.jpg Todo apuntaba a que sería el reemplazo de Lionel Messi; no lo logró.

El Barcelona quiere dejar ir a Ansu Fati

El equipo que tiene como presidente a Joan Laporta ve con buenos ojos que el joven delantero juegue la próxima temporada en otro plantel, ya que en la temporada que acaba de finalizar solo jugó 11 partidos sin registrar goles.

Lo que aún no estaría totalmente decidido son los detalles del contrato. Es decir, no saben si es una buena opción cederlo con opción de compra, sin opción o directamente transferirlo. La buena noticia para los fanáticos culés es que Ansu Fati liberaría el ansiado número 10 - que no ha tenido un reemplazante digno a Lionel Messi - para dárselo a otro hijo pródigo del club: Lamine Yamal.

Por su lado, Deco, director deportivo de la institución, expresó: "¿Situación delicada? En el fútbol no hay ninguna, el fútbol es como es. Primero tuvo un arranque espectacular, luego llegaron las lesiones, se fue cedido al Brighton, hizo una gran pretemporada porque queríamos recuperarlo, y luego le vino la lesión".

"Cada uno hace su análisis de lo que quiere en su carrera, si cree que tiene que tener más minutos, lo hablaremos. Es un jugador que tiene contrato con nosotros y estamos contentos con él, si quiere mejorar, hablaremos", concluyó el director deportivo del Barcelona.