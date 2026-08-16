El Chacarero sigue a paso firme: San Martín venció a Deportivo Rincón y lidera el Federal A

Atlético Club San Martín venció 1 a 0 a Deportivo Rincón. Foto: Prensa ACSM

A los 25’ apareció Felipe Rivarola, poniendo en aprietos a la última línea de Deportivo Rincón. El delantero la paró de pecho dentro del área, giró y fusiló al arquero, quien la tiró al córner.

Sin embargo, cerca del cierre, el portero nada podría hacer ante un nuevo intento de Rivarola: el paraguayo probó desde lejos con un misil que se clavó en el ángulo del Oso Sánchez, decretando el 1 a 0 parcial.

San Martín se floreaba en la primera mitad, aunque también hubo tiempo para las malas noticias: en una jugada aislada, Damián Arce se lesionó solo y tuvo que abandonar el campo de juego, dejándole su lugar a Ricardo Herensperger.

Damián Arce, una de las figuras del Chacarero, sufrió una lesión y debió abandonar el campo de juego. Foto: Prensa ACSM

En el complemento, la visita salió en búsqueda de la igualdad y logró inquietar a la línea de fondo del Chacarero. Primero, Laureano Puñet se escapó por la banda izquierda, pisó el área, centró y la pelota se desvió para posteriormente golpear en el travesaño y salir al córner.

Después, a los 12 minutos, Sergio Frutos recibió un pase filtrado y picó en soledad, quedando mano a mano ante el arquero albirrojo. El Cali Rodríguez achicó bien y logró despejar el disparo del atacante visitante, mandando la pelota al tiro de esquina.

Leonardo Rodríguez, uno de los pilares del Albirrojo. Foto: Prensa ACSM

Con el correr de los minutos San Martín se acomodó y, tras superar la embestida inicial, le planteó un partido aguerrido a Deportivo Rincón. Si bien el León Patagónico dominaba, no lograba romper la línea de fondo del Chacarero, la cual se mostraba cada vez más firme. Los de Abaurre tuvieron varias contras para liquidar el partido, pero no estuvieron finos en la definición.

Con el 1 a 0 consumado, San Martín consiguió tres puntos vitales frente a otro de los punteros que tenía la Reválida. Ahora, el León es líder absoluto de su zona. En la próxima jornada, el Chacarero viajará a Rawson para visitar a uno de sus escoltas, Germinal.

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Síntesis

San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Pedro Velázquez, Mauro Maidana, Mateo Zapata; Iván Paz; Joaquín León, Damián Arce, Juan Mazzolo; Franco Saucedo, Felipe Rivarola. DT: Alejandro Abaurre

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Ramiro Alderete, Ezequiel Herrera, Carlos Esteves, Laureano Puñet; Cristóbal Valbuena, Daniel Carrasco, Carlos Ávila, Facundo Miguel; Sergio Frutos, Matías Domínguez. DT: Pablo Castro

Gol: PT: 35’ Felipe Rivarola (SM)

Árbitro: Pablo Núñez