Por la cuarta fecha de la zona B de la Reválida del Torneo Federal A 2026, Atlético Club San Martín recibió a Deportivo Rincón con el objetivo de ganar en casa y continuar con el liderazgo del grupo. El partido no fue fácil para el Chacarero, pero venció al León Patagónico por 1 a 0 con gol del paraguayo Felipe Rivarola.
El Chacarero sigue a paso firme: San Martín venció a Deportivo Rincón y lidera el Federal A
Con gol de Felipe Rivarola a los 35 minutos de la primera etapa, San Martín le ganó a Deportivo Rincón y sigue de racha positiva
Federal A: San Martín venció a Deportivo Rincón y sigue como líder de la Reválida
Desde el pitazo inicial, los dirigidos por Alejandro Abaurre impusieron condiciones. Presión alta, juego asociado y una última línea sin fisuras.
A los 6’ pudo abrir el marcador con un tiro desde afuera de Joaquín León, pero la pelota se desvió en el camino se marchó apenas afuera. Unos minutos más tarde, Iván Paz también probó desde lejos pero encontró bien parado al Oso Sánchez.
A los 25’ apareció Felipe Rivarola, poniendo en aprietos a la última línea de Deportivo Rincón. El delantero la paró de pecho dentro del área, giró y fusiló al arquero, quien la tiró al córner.
Sin embargo, cerca del cierre, el portero nada podría hacer ante un nuevo intento de Rivarola: el paraguayo probó desde lejos con un misil que se clavó en el ángulo del Oso Sánchez, decretando el 1 a 0 parcial.
San Martín se floreaba en la primera mitad, aunque también hubo tiempo para las malas noticias: en una jugada aislada, Damián Arce se lesionó solo y tuvo que abandonar el campo de juego, dejándole su lugar a Ricardo Herensperger.
En el complemento, la visita salió en búsqueda de la igualdad y logró inquietar a la línea de fondo del Chacarero. Primero, Laureano Puñet se escapó por la banda izquierda, pisó el área, centró y la pelota se desvió para posteriormente golpear en el travesaño y salir al córner.
Después, a los 12 minutos, Sergio Frutos recibió un pase filtrado y picó en soledad, quedando mano a mano ante el arquero albirrojo. El Cali Rodríguez achicó bien y logró despejar el disparo del atacante visitante, mandando la pelota al tiro de esquina.
Con el correr de los minutos San Martín se acomodó y, tras superar la embestida inicial, le planteó un partido aguerrido a Deportivo Rincón. Si bien el León Patagónico dominaba, no lograba romper la línea de fondo del Chacarero, la cual se mostraba cada vez más firme. Los de Abaurre tuvieron varias contras para liquidar el partido, pero no estuvieron finos en la definición.
Con el 1 a 0 consumado, San Martín consiguió tres puntos vitales frente a otro de los punteros que tenía la Reválida. Ahora, el León es líder absoluto de su zona. En la próxima jornada, el Chacarero viajará a Rawson para visitar a uno de sus escoltas, Germinal.
Síntesis
San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Pedro Velázquez, Mauro Maidana, Mateo Zapata; Iván Paz; Joaquín León, Damián Arce, Juan Mazzolo; Franco Saucedo, Felipe Rivarola. DT: Alejandro Abaurre
Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Ramiro Alderete, Ezequiel Herrera, Carlos Esteves, Laureano Puñet; Cristóbal Valbuena, Daniel Carrasco, Carlos Ávila, Facundo Miguel; Sergio Frutos, Matías Domínguez. DT: Pablo Castro
Gol: PT: 35’ Felipe Rivarola (SM)
Árbitro: Pablo Núñez