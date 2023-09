Edinson Cavani frenó y puso en su lugar a un periodista tras el empate de Boca

Sin embargo, no todo quedó allí, ya que el periodista que lo entrevistó le preguntó: "Tuviste tres claras, ¿tenés que ser paciente para que el gol llegue?".

Fue allí que Cavani le respondió desafiante: "¿Cuáles son las claras que tuve, a ver?".

"Los dos cabezazos y aquella después del rebote en Weverton", le recordó el cronista.

"¿Te parece que son claras las pelotas así de fuertes?, retrucó el uruguayo Edinson Cavani.

"No, pasaron cerca", insistió el entrevistador, pero fue allí que el atacante afirmó: "Eso es lo que te parece a tí. Dentro de la cancha, las cosas no son tan fáciles como se ven de afuera. Aveces entran y a veces no entran. Hay que seguir con fe y laburando".