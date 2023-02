Diego Cocca asumió como DT de México con la mira en el Mundial 2026

►Te puede interesar: Emanuel Aguilera es refuerzo de Tigre y espera la hora del debut

cocca 1.jpg Diego Cocca, feliz, en su presentación como DT de México

"No hay techo, el desafío es crecer día a día y no tengo dudas de que lo vamos a lograr porque hay muchísimas ganas de trabajar. Es muy importante ser el seleccionador de un país que me ha dado muchísimo, me ha abierto las puertas, me ha hecho crecer como profesional y humano, es una posibilidad que no podía dejar pasar", agregó.

Además, remarcó que "entiendo muy bien al futbolista mexicano, sé que tiene talento y grandes posibilidades de crecimiento, si saca todo el talento y lo pone al servicio del equipo vamos a tener una selección muy grande".

"Vamos a buscar esos jugadores que se sientan orgullosos de pertenecer a la selección, hay que hacer un scout muy grande, estar muy atentos, y si hacemos las cosas bien llegaremos al Mundial con la mejor selección y con una idea muy clara", añadió.

https://twitter.com/Faitelson_ESPN/status/1624127258129534987 Futbol mexicano…Más de lo mismo: ningún plan, ningún proyecto, ningún compromiso real.

Un nombre ==Diego Cocca== y muchas promesas… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 10, 2023

Diego Cocca, quien surgió de River, llevó tras 70 años al bicampeonato al Atlas de Guadalajara y ahora estaba al mando de Tigres cuando fue convocado para dirigir a la selección azteca.

Anteriormente, había dirigido a Godoy Cruz, Gimnasia La Plata, Huracán, Defensa y Justicia, Rosario Central y Racing en el fútbol argentino, y también a Millonarios de Colombia y Xolos de Tijuana.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1624332418844082177 COCCA, NUEVO DT DE LA SELECCIÓN DE MÉXICO, AL BORDE DE LA EMOCIÓN: "Para mi es algo muy importante, este país me ha dado muchísimo"pic.twitter.com/Zz3vlHwz1L — SportsCenter (@SC_ESPN) February 11, 2023

Cocca tendrá su primer compromiso en marzo cuando se enfrente a Surinam en la Liga de las Naciones de la CONCACAF, para iniciar el camino hacia la Copa del Mundo 2026 que tendrá, justamente, a México como sede junto a Estados Unidos y Canadá.

De esta manera, Cocca se suma a la lista de otros argentinos que condujeron a la selección de México, como César Luis Menotti, Ricardo La Volpe y Martino.

https://twitter.com/fernandopalomo/status/1623717014731735041 Diego Cocca se va de Tigres para llegar a la Selección Mexicana. El trampolín fue Atlas: conseguió algo grande con un equipo que no había ganado nada en 70 años. El Tri tiene ese reto, ganar algo grande. — Fernando Palomo ESPN (@fernandopalomo) February 9, 2023

La trayectoria de Diego Cocca

Como jugador

River 1990-92 *

Deportivo Español 1993

Ferrocarril Oeste 1994-96

Lleida (España) 1996-97

Argentinos Juniors 1997-99 y 2005-06

Atlas (México) 1999-2001

Banfield 2001-02 y 2004

Veracruz (México) 2003-04

Querétaro (México) 2005

*Ganó un título local.

Cómo entrenador

C.A.I. 2007-08

Godoy Cruz 2008-09

Gimnasia La Plata 2010-11

Santos Laguna (México) 2011

Huracán 2011-12

Defensa y Justicia 2013-14

Racing 2014-15 y 2016-18*

Millonarios (Colombia) 2016

Tijuana (México) 2018

Rosario Central 2018-20

Atlas (México) 2020-22**

Tigres (México) 2023

Selección de México 2023

*Ganó un título local.

**Ganó dos títulos locales.