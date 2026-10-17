Deportivo Maipú pierde ante Chacarita por la 34ª fecha de la Primera Nacional

Foto: Prensa Deportivo Maipú

El Deportivo Maipú busca volver al triunfo, tras el empate como local ante San Martín de San Juan. Los de Mariano Echeverría están séptimos en la Zona B con 48 puntos y está clasificando al Reducido. En tanto su rival, se posiciona penúltimo, con 36 unidades y en zona de descenso junto al colero Güemes (23).

A los 7 minutos del primer tiempo Alfonzo sacó un tiro fuerte y Galardi salvó su arco. Avisaba el Funebrero.

A los 14' Cuello envió un remate cruzado que Galardi sacó al córner.

A los 19' hubo un tiro libre de los dirigidos por Mariano Echeverría, Gobetto la bajó de cabeza y Bonfigli tuvo el primero pero no pudo rematar, ya que lo atoró Losas.

Un cabezazo de Guanca era controlado por Galardi.

Hasta que llegó el centro desde la derecha de Cuello, Domínguez le ganó el duelo a Faggioli y puso el 1-0 de cabeza.

El local tuvo además una volea y un cabezazo de Guanca que marcaron una superioridad del equipo que dirige el Huevop Rondina.

En el primer tiempo el visitante no pudo hacer pie y no podía recuperar la pelota ante la presión de Chacarita.

A los 11' del complemento el equipo maipucino estuvo cerca de empatar. Se fue por la derecha Saccone, remató al arco, Losas la tapó, dio rebote y Giacone no pudo cabecear bien.

Un tiro de Faggioli se iba cerca del palo.

Un remate de Viguet era atajado por Losas.

El ingresado Sanabria lo perdía solo ante Galardi.

Lo que viene para Deportivo Maipú

Tras jugar con Chaca, el Cruzado recibirá a Güemes el domingo 25 de octubre a las 17, por la fecha 35 del certamen.