Cuenta regresiva para el regreso de Ramón Díaz a River en el que será su cuarto ciclo como DT

El ciclo de Ponzio registra 4 victorias, 1 empate y 1 derrota en 6 partidos y River, que ya tuvo 3 DT este año (Gallardo, Coudet y Ponzio), tiene por delante solo un partido más como local ante Racing ya que además de ir a Córdoba este domingo, luego visitará a Boca en el Superclásico e irá a Mar del Plata para jugar con Aldosivi.

“¿Qué opino de los rumores sobre Ramón Díaz? Bueno, la verdad que respeto tu pregunta porque podía llegar Pero River es hoy. Para proyectar lo que viene el año que viene, hay que ganar acá lo que queda y más. Puedo decir la sensación y, por lo que conozco de este club, si no vivís el hoy, después es tarde”, indicó Ponzio en Junín horas antes de que se desencadene una ola de rumores periodísticos que le ponen fecha al regreso de Ramón al club en el que inició su carrera como jugador y luego también como DT.

Los números de Ramón Díaz en River

Como jugador

Ramón Díaz debutó en River en 1978 y tuvo dos etapas: 1978-1982 y 1991-1993.

Partidos jugados: 205

205 Goles: 95 (puesto 15 entre los goleadores históricos del club)

95 (puesto 15 entre los goleadores históricos del club) Goleador: Torneo Apertura 1991 con 14 goles.

Títulos como Jugador (5)

Metropolitano 1979

Nacional 1979

Metropolitano 1980

Nacional 1981

Apertura 1991

Como Director Técnico

Ramón dirigió a River en 3 ciclos: 1995-2000, 2001-2002 y 2012-2014), siendo el segundo DT más ganador de la historia detrás de Marcelo Gallardo y el primero en títulos de liga local junto a Ángel Labruna.

Partidos: 368

368 Efectividad: 49%

49% Récord: 174 victorias, 97 empates y 82 derrotas

174 victorias, 97 empates y 82 derrotas Goles a favor / en contra: 604 y 387

Títulos como Entrenador (9)

Internacionales (2)

Copa Libertadores 1996

Supercopa Sudamericana 1997

Nacionales (7)