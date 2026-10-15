Cuenta regresiva para el regreso de Ramón Díaz a River en el que será su cuarto ciclo como DT

Ramón Díaz está cada vez más cerca de volver a ser el director técnico de River aunque faltan solo 4 fechas para culminar el Torneo Clausura.
Ramón Díaz está cada vez más cerca de volver a ser el director técnico de River aunque faltan solo 4 fechas para culminar el Torneo Clausura.
Ramón Díaz está cada vez más cerca de volver a ser el director técnico de River aunque faltan solo 4 fechas para culminar el Torneo Clausura.
Tras el empate en Junín ante Sarmiento (1-1) el conjunto millonario quedó, por ahora, fuera de la zona de clasificación a los playoffs del segundo torneo de la temporada y lejos de conseguir el pasaje a la Copa Libertadores a través de la tabla anual.
Esta actualidad hizo que se adelante el final del interinato de Leonardo Ponzio y se aceleren las conversaciones con el riojano e incluso algunos medios señalan que según el resultado del domingo ante Belgrano, en Córdoba, Ramón, de 67 años de edad, podría asumir el próximo martes para dirigir los últimos 3 partidos del certamen y posiblemente del año. El arribo sería con su hijo Emiliano y el Malevo Ferreyra como colaboradores y un preparador físico no confirmado.
El ciclo de Ponzio registra 4 victorias, 1 empate y 1 derrota en 6 partidos y River, que ya tuvo 3 DT este año (Gallardo, Coudet y Ponzio), tiene por delante solo un partido más como local ante Racing ya que además de ir a Córdoba este domingo, luego visitará a Boca en el Superclásico e irá a Mar del Plata para jugar con Aldosivi.
“¿Qué opino de los rumores sobre Ramón Díaz? Bueno, la verdad que respeto tu pregunta porque podía llegar Pero River es hoy. Para proyectar lo que viene el año que viene, hay que ganar acá lo que queda y más. Puedo decir la sensación y, por lo que conozco de este club, si no vivís el hoy, después es tarde”, indicó Ponzio en Junín horas antes de que se desencadene una ola de rumores periodísticos que le ponen fecha al regreso de Ramón al club en el que inició su carrera como jugador y luego también como DT.
Como jugador
Ramón Díaz debutó en River en 1978 y tuvo dos etapas: 1978-1982 y 1991-1993.
Títulos como Jugador (5)
Como Director Técnico
Ramón dirigió a River en 3 ciclos: 1995-2000, 2001-2002 y 2012-2014), siendo el segundo DT más ganador de la historia detrás de Marcelo Gallardo y el primero en títulos de liga local junto a Ángel Labruna.
Títulos como Entrenador (9)
Internacionales (2)
Nacionales (7)