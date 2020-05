Compartí Share on whatsapp





La Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra (PFA, por sus siglas en inglés) propuso que los partidos de fútbol de la Premier League (Primera División) duren menos de los 90 minutos reglamentarios para poder combatir la pérdida física que existió debido al confinamiento por la pandemia de coronavirus.

Gordon Taylor, el presidente de la PFA, el gremio de futbolistas ingleses, reveló que sería una de las variantes en estudios, como la inclusión de una mayor cantidad de cambios (al momento son tres máximo) y jugar en campos neutrales para asegurar la desinfección.

"Tengo como propuesta en consideración acortar la duración de los partidos para permitir que los futbolistas recuperen el nivel más fácilmente", explicó Taylor en declaraciones a la BBC.

"No sabemos el futuro, no sabemos qué propuestas serán seleccionadas. Puede haber más cambios en vez de los tres permitidos, quizá también los períodos pueden ser menores de 45 minutos. Hay muchas cosas sobre la mesa. Estamos esperando tener todas las propuestas, y dejemos que los dirigentes, entrenadores y jugadores lo piensen ", sostuvo el dirigente, de 75 años y ex jugador de Bolton, Birmingham y Blackburn Rovers.

En efecto, Taylor considera que jugar menos de 90 minutos es proteger a los jugadores después de un cierto período de inactividad y permitirles recuperar más fácilmente su nivel.

Por su parte, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Rick Parry, aclaró que "no ha habido discusiones al respecto", aunque consideró que no hay que "descartar ninguna idea creativa".

"Lo ideal es mantener la integridad de la competición, jugando en casa y fuera, teniendo las plantillas con el mismo número de jugadores, como antes de que se suspendiera. Pero la realidad es que en un deporte profesional tenés que ser resiliente. Tenés que saber recuperarte", explicó Taylor.

Inglaterra transita una semana fundamental para el retorno de la Premier League y la Segunda División, ya que este viernes los clubes volverán a discutir el plan de reinicio del campeonato, que contempla la vuelta a principios de junio en estadios neutrales.