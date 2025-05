Con un gran desconsuelo, Gianinna Maradona declaró durante 7 horas en el juicio por la muerte de Maradona: los detalles

Gianinna maradona1.jpg Gianinna Maradona llegando al Tribunal de San Isidro.

“Pregunté si estaba vivo”, fue uno de los pasajes de su relato de aquel día en el que recibió el llamado en el que se enteró que Diego Maradona se había descompensado en su casa de Tigre. Luego se conocería que para ese entonces ya no estaba con vida.

Además Gianinna apuntó contra el cuerpo médico de Maradona, encabezado por Leopoldo Luque, acusado de no haber cuidado la calidad de vida del diez en su período de internación domiciliaria tras una neurocirugía. “Fue todo una puesta en escena. Una obra de teatro que nos montaron para seguir con lo que ellos buscaban, que era seguir teniendo a mi papá en un lugar oscuro, feo y solo”, contó sobre la decisión de internarlo en el domicilio en el barrio San Andrés por recomendación de Luque, el psicólogo Carlos Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov.

En ese apartado de la audiencia se reprodujo el audio donde todas las partes: cuerpo médico y familiares, optaron porque se recuperara en su casa de Tigre. Gianinna aclaró no haber estado muy de acuerdo pero aceptó por la recomendación médica. "Yo elegí creer en Luque, Cosachov y Díaz, que lo venían siguiendo a mi papá. Me parece muy injusto toda esa charla, todo lo que se prometió y no se cumplió, los responsables que hablaban ahí y nos aseguraban cosas que después no pasaron. Siento que fue una manipulación horrible”, aseguró la hija del diez.

gianinna dalma benja.jfif

La visión de Gianinna sobre el deterioro de Diego Armando Maradona y su deseo de no vivir más después de la muerte de su padre

En otra parte del relato, Gianinna Maradona contó sobre cómo notó el deterioro de la salud de Diego y se lo advirtió a Luque, quien le aseguró que todo marchaba en orden. La última vez que vio con vida a su padre fue una semana antes de su muerte, el 18 de noviembre del 2020, y no lo vio bien.

“Mi papá estaba tirado en la cama sin poder levantarse, estaba muy hinchado, sus ojos, sus manos. Yo me quedé con él en la cama, le pedía que se levante, que venga al comedor conmigo, pero no tenía ganas de nada. Sus ojos no se veían de lo hinchados que estaban”, recordó. “Yo me comuniqué con Luque para preguntarle por qué estaba tan hinchado. Tenía hasta una voz robótica, no era su voz. Le pregunté cómo se seguía y me decía que era normal, que al estar acostado y sin moverse era por eso su hinchazón. Pero estaba muy hinchado y yo se los avisé. Díaz y Cosachov sabían”, agregó.

gianinna y diego.jfif Gianinna Maradona y Diego Armando Maradona.

Desde ese día, Gianinna no volvió a Tigre por recomendación del psicólogo ya que sugirió que le dieran un poco de espacio al diez. Luego, la declaración se dirigió al día de la muerte de Maradona, el 25 de noviembre del 2020. Ese día, con Jana iban a asistir a visitar al Pelusa -desacatando la orden médica- pero todo cambió con un llamado telefónico. “A las 12:30 del mediodía me llama Cosachov, me dice que mi papá se había descompensado, que estaban intentando reanimarlo. Yo le pregunté si estaba vivo y ella me responde ‘vení para acá, tranquila’. Cuando llegué ya estaban las ambulancias. Estaban intentando reanimarlo, no me dejaban entrar. Me vino a buscar mi primo, yo no entendía qué había pasado. Después de un rato salió un médico, el de la ambulancia, y me dijo que mi papá estaba muerto, que habían intentado un montón de cosas para reanimarlo, pero que ya no había nada para hacer".

Quebrada en llanto, la hija de Maradona contó su deseo de no vivir más luego de ese día. "A mí me costó muchísimo salir adelante. Le quiero pedir disculpas a mi hijo, a mi hermana y a mi mamá, pero por mucho tiempo le hablé a mi papá y le pedía que me quería morir, que me quería ir con él. Que no tenía más ganas de nada", reveló crudamente. “Tuve ayuda psicológica y psiquiátrica para volver a levantar y ver crecer a mi sobrina, Roma, y seguir criando a mi hijo, que la verdad que lo hago sola. Todo lo que hicieron, cómo lo manipularon y cómo lo dejaron solo no me lo puedo sacar de la cabeza. Me duele escuchar cómo se referían a él y a todos nosotros. Me parece que nadie se lo merece, pero mi papá menos que nadie".

La audiencia duró 7 horas donde Gianinna Maradona fue agregando detalles de cómo vio el estado de salud de Diego Armando Maradona antes del día final. El juicio continuará con más testimonios que busquen esclarecer si fue adecuado o no el cuidado sanitario de uno de los máximos ídolos del fútbol argentino en los días previos a su muerte.