Pocos lo saben: así puedes aislar tu casa del frío durante el invierno sin gastar dinero

“Winter is coming” es, quizás, la frase más popular de la saga ‘Game of Thrones’, la cual alertaba sobre los peligros que traería la época invernal. Fuera de la ficción, este enunciado también se aplica para anunciar que el cruel invierno está cerca. Para que no lo padezcas en casa y evites derrochar energía y gas calentando las distintas salas, te recomendamos poner en práctica algunos trucos que aislarán tu hogar del frío.