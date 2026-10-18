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Cómo están Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima en el Clausura y la tabla anual de cara al clásico

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima no pudieron con Tigre y Vélez, respectivamente, dejando valiosos puntos en el camino de cara a las últimas fechas del Torneo Clausura y del clásico

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
La Lepra quiere asegurar su lugar en los playoffs y en una copa internacional.

La Lepra quiere asegurar su lugar en los playoffs y en una copa internacional.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima no pudieron con Tigre y Vélez, respectivamente, dejando valiosos puntos en el camino de cara a las últimas fechas del Torneo Clausura y del clásico que los tendrá cara a cara en el estadio Víctor Legrotaglie.

La Lepra y el Lobo se medirán en la última fecha y todo indica que allí definirán su futuro tanto en el Torneo Clausura como en la tabla anual respecto de la clasificación a las copas internacionales del año que viene aunque antes de eso tendrán otros compromisos en las fechas 14 y 15.

Gimnasia y Esgrima tiene un pie en los playoffs del Clausura, pero quedó lejos de las copas en la tabla anual.

Gimnasia y Esgrima tiene un pie en los playoffs del Clausura, pero quedó lejos de las copas en la tabla anual.

En la tabla anual los azules quedaron 4tos con 53 puntos, mismo puntaje que Rosario Central y a solo uno de Boca y Argentinos Juniors que es su próximo rival el martes 27 a las 19.

Ese partido será clave y luego, antes del clásico, Independiente Rivadavia volverá al Gargantini para jugar con Banfield el lunes 2 de noviembre a las 21.15.

El Lobo perdió con Vélez y prácticamente se despidió de la posibilidad de jugar la Copa Sudamericana del 2027 ya que ocupa el puesto 17 con 39 unidades a 9 de la zona de clasificación a las copas.

La Lepra y el Lobo en la disputa por llegar a los playoffs del Torneo Clausura

Independiente Rivadavia está por ahora 7mo en la Zona B del Torneo Clausura 2026 con 19 puntos aunque tiene un partido más que Barracas Central y River por lo que puede terminar la fecha 13 fuera los 8 primeros que se clasificarán a los playoffs.

En la Zona A Gimnasia y Esgrima está 6to con 20 puntos y por ahora se está metiendo en los octavos de final del segundo torneo del año en la Liga Profesional un pasaje que intentará a asegurar en las próximas dos fechas cuando enfrente a Platense (viernes 23 a las 18.30 en el Legrotaglie) y a Lanús (domingo 1 de noviembre a las 20.45).

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