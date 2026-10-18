Cómo están Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima en el Clausura y la tabla anual de cara al clásico

Ese partido será clave y luego, antes del clásico, Independiente Rivadavia volverá al Gargantini para jugar con Banfield el lunes 2 de noviembre a las 21.15.

El Lobo perdió con Vélez y prácticamente se despidió de la posibilidad de jugar la Copa Sudamericana del 2027 ya que ocupa el puesto 17 con 39 unidades a 9 de la zona de clasificación a las copas.

La Lepra y el Lobo en la disputa por llegar a los playoffs del Torneo Clausura

Independiente Rivadavia está por ahora 7mo en la Zona B del Torneo Clausura 2026 con 19 puntos aunque tiene un partido más que Barracas Central y River por lo que puede terminar la fecha 13 fuera los 8 primeros que se clasificarán a los playoffs.

En la Zona A Gimnasia y Esgrima está 6to con 20 puntos y por ahora se está metiendo en los octavos de final del segundo torneo del año en la Liga Profesional un pasaje que intentará a asegurar en las próximas dos fechas cuando enfrente a Platense (viernes 23 a las 18.30 en el Legrotaglie) y a Lanús (domingo 1 de noviembre a las 20.45).