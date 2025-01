Boca y la probable formación para jugar por la Copa Argentina ante Argentino de Monte Maíz

Por otro lado, Gago es un entrenador al cual le gusta modificar el planteo táctico con el correr de los partidos y disponer de cierta versatilidad por lo que para el cotejo ante Argentino de Monte Maíz podría utilizar cualquiera de los dos esquemas.

A su vez, ante el conjunto brasileño tanto Tomás Belmonte (mediocampista) como Lucas Blondel (lateral derecho) jugaron en la posición de líbero y stopper respectivamente, algo inusual para ellos, ya que el DT ve al ex Lanús como una variante de Rodrigo Battaglia, recién llegado de Atlético Mineiro.

costa 1.jfif Ayrton Costa podría debutar ante Argentino de Monte Maíz.

Además de Ander Herrera y el chileno Palacios, otro refuerzo que podría debutar este miércoles 22 a las 21.10 (TV por TyC Sports) en cancha de Colón de Santa Fe, sería Ayrton Costa.

Por otro lado, es probable que Gago decida reservar a algunos jugadores para iniciar el Torneo Apertura el domingo ante Argentinos Juniors e iniciar una rotación atendiendo que tiene una agenda de 10 partidos en poco más de un mes.

Los once titulares serían Javier García; Luis Advíncula, Cristian Lema, Mateo Mendía, Marcelo Saracchi; Santiago Dalmasso, Ander Herrera, Carlos Palacios; Joaquín Ruiz, Edinson Cavani y Ezequiel Zeballos.

Marcos Rojo en duda para el duelo por Copa Argentina

A un par de días del debut oficial de Boca por Copa Argentina frente a Argentino Monte Maíz, en Santa Fe, Fernando Gago está atento a la posible baja de Marcos Rojo, producto de una molestia en uno de los tendones sufrida en los últimos entrenamientos.

Desde el entorno xeneize aseguran que el problema físico no sería de gravedad, lo cierto es que el ex Manchester United todavía no pudo entrenar a la par de sus compañeros y con tan pocos días por delante para el comienzo oficial de la temporada 2025, la presencia del zagueroes una incógnita.

Por otroi lado, Gago ganó algo de tranquilidad ya que el otro defensor central Cristian Lema se recuperó con éxito de la lesión en los ligamentos del tobillo izquierdo, sufrida en octubre.