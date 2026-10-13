Boca vs. Vasco Da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana: se confirmó la sede del partido de vuelta

El problema se originó a partir de un reclamo elevado por el consorcio Fla-Flu —organismo que administra la concesión del predio en Brasil—, el cual argumentaba riesgos operativos por la superposición de calendarios con el encuentro de básquet entre Flamengo y Botafogo pautado en el Maracanazinho, estadio cerrado ubicado a metros del mítico escenario en Río de Janeiro.

La confirmación del Maracaná

Frente a esa postura, el departamento legal del equipo brasileño presento un documento que sostiene que una instancia decisiva de carácter internacional de la Conmebol tiene prioridad reglamentaria y contractual por sobre cualquier otra disciplina bajo los términos de la concesión del complejo.

Dicho escrito sumó, además, dos puntos favorables del Ministerio Público y el respaldo de las autoridades de seguridad locales, lo que terminó de despejar la controversia para garantizar una habitual jornada en uno de los estadios más emblemáticos del continente que definirá a un finalista de la Copa Sudamericana.