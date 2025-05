Darío Benedetto: una carrera en descenso

Darío Benedetto tuvo un paso glorioso por Boca donde jugó 172 partidos convirtiendo 71 goles, logrando seis títulos con el conjunto Xeneize y siendo el goleador del torneo realizado en el 2017 con 21 goles. Luego fue transferido al Olympique de Marsella donde también logró una destacada actuación en los 71 partidos que jugó.

Sin embargo, su carrera comenzó un devacle importante al pasar al Elche de España donde jugó 16 partidos convirtiendo solo en dos oportunidades, regresó a Boca y luego pasó al Querétaro de México donde no pudo convertir en los ocho partidos que disputó. Fue así que llegó a Paraguay para defender los colores del Olimpia donde también tuvo números preocupantes: cero goles en 12 partidos.

Para colmo, ahora fue desvinculado y no tiene equipo para la segunda etapa del año.

Olimpia-tuit.jpg El comunicado de Olimpia sobre el jugador de Boca.

El club argentino donde se entrena Darío Benedetto tras ser desvinculado de Olimpia

Darío Benedetto había prometido en el 2024 tras rescindir su contrato con Boca que no jugaría en ningún equipo de Sudamérica si no jugaba en Boca, compromiso que no cumplió ya que finalizó jugando en dos conjuntos sudamericanos: Querétaro y Olimpia.

"Hay cosas de Brasil, pero cuando yo digo algo lo cumplo. Yo en Sudamérica no. Porque sino me hubiese quedado en Boca sin jugar. Con todo el respeto del mundo a los clubes, no significa que tenga algo especial, pero no. Para mi, Sudamérica es jugar en Boca" declaró en ese entonces.

Luego de festejar su cumpleaños número 35 y de ser desvinculado en el equipo paraguayo ahora se entrena en las instalaciones de Defensa y Justicia ya que guarda una estrecha relación con el representante Christian Bragarnik y el empresario es muy cercano al club de Varela.

La posibilidad de regresar a Boca existe, sin embargo no sería visto con buenos ojos ya que su salida implicó un escándalo por su discusión con el técnico Diego Martínez y la frase histórica con el cual finalizó su vínculo: "noches alegres, mañanas tristes". La frase se dio en un contexto polémico porque se trataba de un festejo por su cumpleaños 34 que involucró a varios jugadores de Boca.

Su intención es volver a jugar en el fútbol argentino y es posible que su cercanía con Defensa y Justicia, donde jugó desde el 2009 al 2011 convirtiéndo 14 goles, termine por ser fundamental en su deseo.