Pablo Chacón contó los pormenores de la lucha legal para defender a Coki Soto y agradeció el apoyo recibido

"La verdad que estamos muy contentos y agradecidos con toda la gente que ha apoyado. Por un lado, uno de ellos ha sido fundamental: Francisco Pancho García, que es un abogado amigo y fanático del boxeo. La prensa y el gobierno de Mendoza también sumaron muchísimo". García participó de la recuperación de la Federación Mendocina de Box, y es juez provincial.

El video realizado por Chacón, que preveía una maniobra sospechosa de los panameños, fue fundamental para la defensa de Alfredo Soto, por las irregularidades mostradas.

"Cuando vi la forma y la persona que vino a hacer la toma de muestra de orina de Coki a los camarines, me di cuenta que la cosa no venía muy clara. No es la forma ni los materiales que se usan. Lo más sospechoso era que no tenía precinto el envase y que no había otro envase para la contra prueba", contó Pablo sobre aquella noche en Panamá.

El vital aporte de Pancho García y Lautaro Moreno

"Apenas llegamos de Panamá, ya en la mañana (martes), cuando nos enteramos Pancho se puso a disposición en forma desinteresada, porque es amigo de todos los chicos del gimnasio. Con su conocimiento legal nos dio una gran mano y fue el que presentó las notas oficiales correspondientes a las federaciones, a la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB/WBA)", relató el ex campeón mundial y medallista olímpico.

"Realmente le estamos todos muy agradecidos por el logro de que se revirtiera la anulación de la pelea y sobre todo que se hiciera justicia", destacó el entrenador de Coki Soto.

Para finalizar, el lasherino agradeció: "Además hay otra persona a la que queremos agradecer, y es a Lautaro Moreno, el presidente de la Fedelatin de la AMB, y a esta Asociación por la resolución y gracias a Dios vieron la irregularidad del control antidoping, que no se correspondía para una pelea por título internacional, no estaba de acuerdo con los métodos olímpicos".