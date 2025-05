Julio Lopardo, presidente en funciones de San Lorenzo, cargó fuerte contra Russo por su cambio a Boca

Los protagonistas del traspaso del técnico que está causando sensación en el fútbol argentino no se habían expresado sobre el tema. Juan Román Riquelme ha guardado un silencio sepulcral, Miguel Ángel Russo tampoco habló con los medios de comunicación, pero quien si enfrentó los micrófonos fue Julio Leopardo en su función como cabeza de San Lorenzo.

En el diálogo con la prensa expresó que Russo "tiene todo su derecho" en decidir cambiar de club, sin embargo, no está de acuerdo con respecto a las formas en las que se han llevado adelante las posibles negociaciones. Es que San Lorenzo estaba en plena competencia del Torneo Apertura, con la posibilidad de clasificar a la final, mientras que los rumores en torno a la salida del técnico se hacían más fuertes que nunca.

Para explicar la conversación que mantuvo con el DT no anduvo con rodeos: "Me dijo que dejaba el cargo y hoy se vino a despedir del plantel. Decidió irse, nada más que eso. Tiene todo su derecho".

En cuanto al arreglo económico al que deben llegar las partes, también fue escueto: "Vamos a esperar a ver qué pasa. Es un tema de los abogados". Hay que tener en cuenta que el técnico tenía contrato hasta fin de año, por lo tanto, se trata de una rescisión de contrato aunque el club - de igual manera - tiene adeudado el pago de su salario; además, hay posibilidades que Boca deba pagar por llevarse al entrenador.

En cuanto a las formas, Lopardo agregó: "Me molestaron las versiones. Yo le pregunté por las versiones que nos habían hecho mucho daño y me dijo que no había hablado con Boca. Debo creerle".

¿Quién es Julio Lopardo?

Lopardo es conocido por sus amigos como El Pollo, apodo que fue asignado porque era uno de los dueños de Pollos Praver, tuvo un paso como parte del Consejo de Fútbol siendo vicepresidente de San Lorenzo durante la presidencia de Fernando Miele. Aunque esa gestión estuvo atorada por cuestiones económicas, el recuerdo de los hinchas hacia su persona es grato.

Sin embargo, no fue lo suficientemente positiva como para ganar las elecciones de 2004 y 2010, donde se postuló como presidente. Con respecto a la salida de Marcelo Moretti tras viralizarse el video donde recibía una jugosa cantidad de dinero, el dirigente manifestó: "Es un día muy raro, triste, con una sensación confusa; estar viviendo lo que vivimos en este club me da mucha pena. El presidente no renunció, renunció el vice primero (Néstor Navarro) y yo, que entré como vocal séptimo, terminé en este cargo".

"Como le dije a toda la comisión y a la oposición, voy a tratar de ejecutar lo que sé a través del tiempo y la experiencia. Ojalá que alcance. La situación del club es muy difícil", explicó.

Moretti tiene que renunciar, tiene la peor condena, que es la social, y este club no te perdona. Moretti tiene que renunciar, tiene la peor condena, que es la social, y este club no te perdona.

Julio Sandiego, el cantante

Además, como dato de color, en su vida fuera de las empresas y de la política, se presentó en 1985 en el Festival de Viña del Mar donde interpretó "Para sobrevivir", con el seudónimo Julio Sandiego donde se destacó en la balada y en el género romántico.