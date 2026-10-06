A qué hora es el partido despedida de Messi de la Selección argentina

Durante su paso por la Selección, Messi no solo deja recuerdos imborrables, sino una cantidad de marcas impresionantes: ganó la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, anotó 122 goles y entregó 66 asistencias en 207 partidos.

En lo que respecta a la presente fecha FIFA, la Selección argentina ya disputó dos encuentros y el de este martes será el último. El miércoles pasado, los dirigidos por Lionel Scaloni golearon 4-0 a Bolivia, mientras que el sábado aplastaron 7-0 a Burkina Faso, que se presentó con un combinado Sub 23 debido a problemas de logística para llegar al país.

Benín, por su parte, viene de disputar dos partidos en la presente fecha FIFA, ambos correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones. En el primero de ellos igualó 1-1 con Burkina Faso y en el siguiente derrotó 2-1 a Mauritania.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D’Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.

Estadio: Monumental

Árbitro: Fernando Véjar

VAR: José Cabero

Hora: 20. TV: TyC Sports y Telefe