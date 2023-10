Valentín-Barco.jpg

La T le ganaba al finalista de la Copa Libertadores 2023 y hubo varias situaciones que erró Cavani. Antes del entretiempo, el goleador tuvo un intercambio de palabras con Barco, que llamó la atención de muchos.

La aclaración de Valentín Barco sobre el incidente con Cavani

Finalmente, el juvenil dijo: “Son calenturas del momento. Yo me enojé porque no me la pasó. Es parte del fútbol, después nos arreglamos y estamos todos contentos”.