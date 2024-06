Thiago-Messi.jpg

“Me pongo más nervioso cuando juego, que viendo a mi padre. Mi mamá está igual, se pone nerviosa”, contó el mayor de los hijos de Lionel y Antonela Roccuzzo, y también afirmó: “No me importa cómo podría ser mi mejor gol, solo quiero marcar. Pero con la derecha, con la izquierda no soy muy bueno, no salí como mi papá. Practico, pero él no me pregunta mucho”.

Thiago Messi dijo para qué selección quiere jugar

“Yo quiero jugar con Argentina”, dijo Thiago Messi, quien pese a las insistencias del periodista, descartó rotundamente cambiar de parecer.

Thiago nació en Barcelona el 2 de noviembre de 2012, por eso Ramón de la Morena indagó sobre las posibilidad de lucir esa camiseta.