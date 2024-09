Néstor Ortigoza está complicado: salió a la luz otro escandaloso video con su ex mujer

nestor-ortigoza1.jpg

La madre de los dos hijos del actual Vocal de San Lorenzo mostró su labio inferior ensangrentado y dijo: "Así, así me dejó . Me está c... a trompadas, no se quiere ir, ya le dije que no quiero estar más con él. Me tiene cansada con su violencia, que se vaya. Mirá, me está c... a palos".

Tras una separación conflictiva -de hace cinco meses- por violencia familiar surgiwron estas imágenes escalofriantes.

A finales de agosto se realizó un allanamiento en la casa de Cassiau, en un barrio cerrado de la localidad de Canning, donde se secuestraron algunas armas de fuego y municiones.

La causa está caratulada como “lesiones agravadas” y quedó bajo la órbita de la fiscal Lorena González de la UFI N°3 de Género descentralizada de Ezeiza.

Según dijo Minuto Uno, la fiscal de la causa habría pedido que se disponga una medida perimetral para evitar que Ortigoza se acerque a Cassiau.

El presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti quiere que Ortigoza renuncie

El titular de San Lorenzo, Marcelo Moretti dijo: "Le solicitamos que renuncie y, si no lo hace, lo vamos a sacar".