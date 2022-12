►TE PUEDE INTERESAR: Francia pasó por arriba a Polonia y accedió a cuartos

El 15 de junio de 2017, el jugador de 31 años contrajo matrimonio con Erika, tras siete años de relación sentimental.

Erika Choperena contó lo que no le gusta de la vida con Griezmann

La española de 32 años dio una nota y dijo: "Lo que menos me gusta son las ausencias, sobre todo ya no por mí sino por él y por los niños, pero nosotros hemos aprendido a que, aunque sea poco lo que nos vemos, que sea de calidad. Vemos una película y nos tiramos en el suelo con unos cojines y unas palomitas".

Luego le dijo a la revista Hola: "Yo no estoy casada con un astro del balón. Yo estoy casada con una persona y resulta que esa persona es un astro del balón, no le veo ninguna ventaja que no le pudiese ver a otra persona que no lo fuese".