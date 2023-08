Lucas Martínez le regaló una camiseta al papá de Belu Lucius: la reacción de la influencer

Lucas-Martínez-papá-Belu-Lucius.jpg

"Deslicen para ver la emoción de mi papá. Hoy recibí uno de esos mensajes que no pensas que te van a llegar. El campeón del mundo @l.martinez7__ me escribía para decirme que le quería regalar la remera de la selección a mi papá porque sabía que era fanático del hockey sobre patines", dijo este martes Belu Lucius.

Luego añadió: "Mi corazón no podía más de felicidad, sabía que esto a mi papá le iba a dar en el medio del corazón ya que es ex jugador, ex entrenador y amante de este bello deporte del cual somos CAMPEONES DEL MUNDO EN CABALLEROS, DAMAS y Sub 19".

Belu-Lucius-Lucas-Martínez.jpg

Y cerró la publicación;:"Gracias al enorme @l.martinez7__ y su mujer que vinieron a hacer tan feliz a mi papá con estos regalos. Y aguante el hockey sobre patines".

Lucas Martínez salió campeón del mundo en el 2022

Lucas Martínez integró la Selección argentina que fue campeona mundial el 13 de noviembre de 2022 en el estadio Aldo Cantoni, de la vecina provincia de San Juan. El elenco nacional, que también tuvo en sus filas al mendocino Valentín Grimalt, se adjudicó los World Skate Games tras vencer por 4 a 2 a Portugal. Así el conjunto albiceleste se consagró campeón del mundo por sexta vez