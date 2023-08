El tremendo testimonio del Cheche Sánchez tras la impactante lesión que sufrió

Cheche-Sánchez-1.jpg

"Tengo un montón de mensajes, Marcelo me escribió también por Instagram pidiéndome disculpas, me enteré que se sentía mal y me estaba buscando en el vestuario. Sé que fue sin intención, fue una jugada desafortunada. Son gestos que demuestran cómo es como persona. Lo admiro como jugador y ahora también como persona. Nada que reprocharle a él, que se quede tranquilo", dijo al hablar del jugador brasileño que le provocó la dolencia.

"También quiero agradecerle a toda la gente que me ha escrito, se han preocupado un montón, ocupé la batería del teléfono que tenía para hablar con mi familia, por eso ahora le voy a contestar al resto de la gente", añadió.

"Es tiempo nomás, hay que tener paciencia, ya me ha pasado, no sólo me pasó en la rodilla sino que tuve otras lesiones y cuando quiera acordar estaré en la cancha de nuevo", afirmó al referirse al tiempo que puede llevarle recuperarse.

"Estaban todos los chicos anoche, el capitán Torrén vino a verme en nombre del grupo, me hicieron saber el acompañamiento que me han dado y esas cosas son lindas porque me dan más fuerzas para afrontar lo que viene", señaló.

"La gente del Bicho, de Fluminense y gente de todo el mundo se han solidarizado conmigo. Prefiero afrontar esta lesión yo y no algún compañero. Me habló Milito (el DT del Bicho), está muy dolido y en Argentinos me van a usar a mí como motivación para ir con todo a buscar la clasificación

La tremenda lesión que sufrió el Cheche Sánchez