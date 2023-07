"Le pedí disculpas": las últimas palabras del jugador que le pegó al árbitro y fue encontrado muerto

Sin embargo, cuando le saca una tarjeta roja a un compañero, todo se desencadenó. En una secuencia de pocos segundos hubo una trompada, un empujón y la patada en la cabeza cuando el árbitro estaba indefendo: "Quiso sacar la roja y ahí, que ya venía enojado, fue que le pego sin darme cuenta".

"Se me nubló, no fue queriendo, cuando me rescaté de lo qué hice ya era todo distinto, ya ahora es todo distinto", explicó el joven y aseguró que este lunes había hablado con el árbitro y le había pedido disculpas. Para Ariel Paniagua, el árbitro, las disculpas no fueron del todo sinceras. "Hablé poco con él. Me dijo que lo hizo de calentura. Eso no justifica nada y no sentí que las disculpas fueran del corazón".

Este lunes Paniagua declaró ante la Justicia por lo sucedido. Alexander Tapón estaba por ser detenido por "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo". Horas antes le habían prohibido el ingreso a cualquier espectáculo deportivo. Poco después fue encontrado muerto y la investigación giró hacia un posible suicidio. Totalmente increíble y trágico.