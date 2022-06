La Justicia archivó la causa de Eduardo Salvio por violencia de género contra su ex pareja

►TE PUEDE INTERESAR: Piqué, recién separado de Shakira, recibió un baldazo de agua fría en el Barcelona

"Falta de prueba sobre la materialidad del hecho", comienza el escrito firmado por el fiscal de 1ª instancia José Ernesto Sylvié.

El video del momento que Salvio atropelló a Aravena:

Embed

"Aravena observó al vehículo conducido por el imputado (Salvio) y se acercó a los fines de entablar un diálogo, colocándose delante del rodado. Por su parte, el imputado avanzó y la mujer, para evitar ser arrollada, se corrió hacia un costado y se sostuvo de la ventanilla trasera del lado derecho del acompañante", dice el escrito del fiscal.

►TE PUEDE INTERESAR: Luka Modric le apuntó a Lionel Messi y a la Selección argentina

Aravena suspendió dos audiencias

Además la denunciante suspendió las dos audiencias previstas (estaban pautadas para el 4 y 10 de mayo) y no procedió a instar acciones penales, elementos mínimos para avanzar en la investigación.

salvio-esposa.jpg

"Haciendo uso de mi libre intención y teniendo en cuenta el interés superior de proteger a mi familia en su totalidad, he decidido no instar la acción penal en estos actuados", se puede leer en el el escrito que presentó Aravena. Sinn embargo, la ex pareja de Salvio solicitó que "se mantengan las medidas cautelares oportunamente dispuestas" a Salvio.

Eduardo-Toto-Salvio-Magali-Aravena.jpg

Así fue el hecho en Puerto Madero

El incidente fue en la calle Azucena Villaflor y Juana Manso, en Puerto Madero. La ex esposa del futbolista fue asistida por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a raíz de un golpe que sufrió en una de sus rodillas.

Aravena les dijo a los efectivos de la Comisaría Vecinal 1 E que había sido atropellada por su expareja, el futbolista "Toto" Salvio, quien luego se dio a la fuga.

La mujer dijo que, luego de estar casada una década con Salvio, de común acuerdo decidieron separarse, por lo que ella se fue a vivir con sus dos hijos a Olivos.