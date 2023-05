Hinchas de Racing y un gesto admirable con el jardín de infantes de Miguelito, un niño que asiste en burro

La acción surgió a partir del Merendero La Academia, construido y llevado adelante por fanáticos del conjunto de Avellaneda en el barrio "Los Perales" de la localidad bonaerense de Pontevedra, en el partido de Merlo, hace poco menos de cuatro años.

Como ya ocurrió en otras ocasiones en el pasado, varios jugadores de Racing se sumaron para colaborar con el merendero y los mediocampistas Aníbal Moreno y Matías Rojas donaron sus camisetas para que sean utilizadas para juntar los fondos que se necesitan.

"Los objetivos de la rifa son principalmente, como todos los años, hacer una campaña en contra del frío, que nosotros la llamamos abrigando con pasión , en la que les conseguimos frazadas a todas las familias del barrio Los Perales y entregamos entre 250 y 300. Pero, esta vez, tiene un motivo más, que es ayudar al jardín donde está Miguelito, amueblarlo y equiparlo porque no tiene estructura edilicia, es una pieza", explicó a Noticias Argentinas Edgardo Ponce, organizador de la rifa.

Y agregó: "Conocí el jardín en Villa de Pocho porque hace unos meses me vine, por cuestiones de trabajo, a vivir a Córdoba, en Traslasierra. En donde estoy siempre busco la manera de poder dar una mano, de ayudar con lo que uno pueda llegar a conseguir. No sabía que me iba a encontrar con esa realidad, con todos esos relatos. Llegué ahí porque una empleada mía es amiga de la maestra".

Miguelito conmovió a todos los hinchas de Racing

En cuanto a la situación de "Miguelito", que fue compartida en redes sociales y generó un gran impacto, Ponce señaló: "Hace casi 12 kilómetros en burro y otros tres caminando, es una locura. Muchas personas se sumaron de manera individual, ya tenemos bicicletas, computadoras, posiblemente una televisión. Faltan un montón de cosas pero creo que, por como venimos, vamos a lograrlo".

Una de las maestras del jardín, además, añadió: "Miguelito es un nene que no falta jamás. Viene con sus dos hermanas, que van a la primaria, y hacen una parte en burrito, que luego lo dejan atado y caminan. Llega a las 12, aunque todos entramos 13:30. Las chicas le cocinan y le prenden los calefactores, y nos espera en el aula hasta que nosotros llegamos".

"Voy a estar donando mi camiseta para el merendero, espero que puedan participar para que ellos puedan ayudar como siempre lo han hecho", expresó Moreno mediante un video.

El ex arquero Sebastián Saja, por su parte, también se hizo eco de la movida: "Aprovecho para saludar a todos los hinchas de Racing. Los chicos del merendero están organizando una rifa para que las familias puedan atravesar esta época de frío y para equipar el jardín de Miguelito en Traslasierra, en Córdoba. Van a participar por grandes premios como las camisetas de dos cracks, como son Aníbal Moreno y Matías Rojas. Pero más allá, el motivo principal es la colaboración con quien más lo necesita".

"La importancia de los jugadores y los ex jugadores es fundamental para que se viralice, para que la gente le preste atención, porque sin ellos sería casi imposible. Por suerte, los actuales y los que fueron pasando con anterioridad siempre están a disposición, no se olvidan del merendero y eso es fundamental", remarcó Edgardo.

Por último, precisó: "La rifa se sortea el 1° de junio en vivo en la página, después diremos la hora exacta a través de redes. Una vez finalizada, obviamente vamos a seguir con movidas solidarias, ya estamos buscando una escuelita más para poder dar una mano".

Para colaborar, toda la información se encuentra disponible en la cuenta de Instagram @merenderolaacademia, mientras que los números se pueden adquirir mediante Mercado Pago.