Hinchas de Boca como su papá, así lucen los 3 hijos de Juan Román Riquelme

“El día que perdimos la final, mi hijo me dijo: ‘Papá, tenés que volver al club’. Ahí, me cambió la cabeza y me propuse ayudar a Boca”, reveló Riquelme en una entrevista.

¿Cómo lucen hoy los hijos de Juan Román Riquelme?

Agustín Riquelme eligió no seguir los pasos de su papá en el ambiente futbolístico, pero el joven heredó al extremo el amor por Boca y actualmente no se despega ni un solo segundo del actual Vicepresidente del club.

Agustin Riquelme.webp

Incluso Agustín jugó un par de minutos en la reciente despedida que Juan Román Riquelme recibió en la Bombonera. El joven entró a la cancha a falta de cinco minutos del final y se movió como delantero por izquierda. En el poco tiempo de participación que tuvo Agustín, se asoció con su padre y con Leandro Paredes.

Por otro lado, Florencia (la hija mayor de Riquelme) también es hincha de Boca y es fanática de los viajes. En su perfil de Instagram, la joven mostró algunos recuerdos de su visita a Brasil, México, Estados Unidos y hasta Aruba. Florencia también se muestra en compañía de su novio, Juan Cruz Riva.

Hijos Riquelme.jpg

Lola, la hija menor de Juan Román Riquelme, tiene 16 años. Al igual que su papá, Lola prefiere mantener su vida en privado. Si bien tiene redes sociales, la joven prefiere mantenerlas en privado.