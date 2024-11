Giuliano Simeone ostenta un llamativo récord tras su debut en la Selección argentina

Giuliano-Simeone.jpg Giuliano Simeone.

El jugador de 21 años se dio el lujo de actuar en el equipo campeón del mundo.

El llamativo récord de Giuliano Simeone en la Selección argentina

El futbolista del Atlético de Madrid es parte de un curioso récord, ya que es la primera vez que el padre y dos de sus hijos forman parte del combinado nacional.

Giuliano se suma a su padre Diego, actual DT Colchonero, quien participó en tres Mundiales. Además su hermano Giovanni, actual delantero de Napoli, debutó con el elenco nacional en 2018 y fue varias veces citado por Scaloni.

Además Simeone se convirtió en el futbolista número 50 en debutar en el ciclo de Scaloni.

Giuliano dijo que "no había hablado antes, cuando llegó el llamado me empezaron a pedir que viniera lo antes posible. Dije que en el primer vuelo que pudiera, iba a estar. Me siento como en un sueño, todavía no caigo de estar en el vestuario con tantos cracks del fútbol, campeones del mundo, bicampeones de América. La verdad que es una locura y estoy muy contento."