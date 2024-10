Daniel Osvaldo liquidó a Guillermo Barros Schelotto con sus críticas

Daniel-Osvaldo-1.jpg

"Fumábamos todos en el vestuario, no era el único. Venís y me decís Daniel (Osvaldo) no te quiero, me parece que no te voy a usar y listo, buscate otro club", expresó Daniel Osvaldo sobre la medida que tomó Guillermo Barros Schelotto.

Osvaldo dejó una picante frase que apuntó contra el director técnico: "Los adultos hacen eso, se hablan de frente. Los cobardes hablan por atrás o te inventan una excusa para echarte". El Pistolero agregó: "Al final me hizo un favor porque yo soy el hombre más feliz del mundo haciendo música".

Daniel Osvaldo tildó de careta a Guillermo Barros Schelotto

"Dani Stone" reveló que el entrenador platense, en su paso como futbolista profesional, fumaba. Es por eso por lo que el lanusense lo definió como el "ejemplo del careta".

El Pistolero cerro su declaración con una graciosa chicana: "si vos pones careta en Google te sale la cara de Guillermo (Barros Schelotto)".